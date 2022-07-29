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Gülşen'in bayramda giydiği çok konuşulan elbisesine alternatif öneriler

28.07.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülşen, bayramın ikinci günü Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında giydiği elbisesiyle gönülleri fethetti. Ünlü şarkıcının payetli mini elbisesi, hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Verdiği pozlarla sosyal medyayı sallayan güzel şarkıcının tarzı, birçok kişi tarafından oldukça ilgi gördü. Gülşen'in tarzını benimseyen hayranları, bu şık elbiseyi araştırıyor. Siz de Gülşen'in tarzını beğenenlerdenseniz doğru adrestesiniz!

Gülşen'in bayramda giydiği çok konuşulan elbisesine alternatif öneriler

Bayramda verdiği konserde şarkılarıyla herkesin keyifli zaman geçirmesini sağlayan Gülşen, giydiği sahne kıyafetiyle de kendine hayran bıraktı. Gülşen'in bayramda giydiği ve çok konuşulan zarif elbisesine alternatif model arıyorsanız hazırladığımız listeyi mutlaka incelemelisiniz. İşte güzel şarkıcının şık elbisesine alternatif olabilecek elbise önerileri!

1. Işıl ışıl bir tarzın öncüsü: FDAG Salıncak Mini Elbise

Gülşen'in bayramda giydiği çok konuşulan elbisesine alternatif öneriler

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Gülşen'in parıltılı tarzına alternatif olabilecek bir modelle başlıyoruz! Baştan aşağıya gözyaşı payetiyle süslenen FDAG Salıncak Mini Elbise, size ışıl ışıl bir stilin kapılarını aralar. Kolsuz yapısıyla omuzlarınızı açıkta bırakır ve çok daha formda görünmenizi sağlar. Slim fit modeliyle vücudunuzu kusursuz bir şekilde sararak hatlarınızı ön plana çıkarır. Elbisenin salıncak modelli etek kısmı, sizi daha havalı bir görünüme kavuşturur. Model, yumuşak dokusuyla gün boyu rahat etmenizi destekler. Siz de mini elbiseyi topuklu ayakkabılarla giyerek parti, özel davet, akşam yemeği gibi organizasyonlarda şık tarzınızı ortaya koyabilirsiniz.

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2. Girdiğiniz her ortamın parlayan yıldızı siz olun: DADU Pullu Abiye Elbise

Gülşen'in bayramda giydiği çok konuşulan elbisesine alternatif öneriler

Gülşen'in göz alıcı şıklığını tarzınıza yansıtmak istiyor ancak siyah rengi tercih ediyorsanız harika bir önerimiz var! DADU Pullu Abiye Elbise, parıldayan pullarıyla girdiğiniz ortamlarda tüm bakışları üzerinize çeker. Göğüs ve sırt kısmında bulunan dekoltesi, sizi her zamankinden çok daha çekici gösterir. Boyundan bağlamalı tasarımıyla omuzlarınızı açıkta bırakarak etkileyici tavrınızı zirveye taşır. Eteğinin ucunda yer alan minik püskülleri, elbisenin tasarımını şık bir şekilde tamamlar. Bel bölgesinde bulunan lastik detayı, elbisenin vücudunuza uyum sağlamasına yardımcı olur. Özel davetlerin vazgeçilmez bir parçası olacak elbiseyi kırmızı tonlarda stiletto ve el çantasıyla kombinleyebilirsiniz.

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3. Göz kamaştıran şıklığın mimarı: LOVEOFZI Pullu Mini Elbise

Gülşen'in bayramda giydiği çok konuşulan elbisesine alternatif öneriler

Sırada Gülşen'in elbisesi gibi vücudu saran bir model var. LOVEOFZI Pullu Mini Elbise, nakışlar üzerine özenle işlenen pullarıyla çok şık bir görünüm vadeder. Model, bodycon tasarımıyla hatlarınızın güzelliğini gözler önüne serer. İnce askıları ve mini kesimi sayesinde teninizin ışıltısına vurgu yapar. İçinizi göstermeyen astarlı yapısı, güvenli bir kullanım deneyimi sunar. Elbisenin yumuşak kumaş dokusu, kendinizi gün boyu rahat hissetmenize yardımcı olur. Siz de mini boy elbiseyi topuklu ayakkabı ve cluch çantayla kombinleyebilir; parti, davet, buluşma gibi özel anlarınızda göz kamaştıran şıklığınızı konuşturabilirsiniz.

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4. Çekici tavrınızı zirveye taşıyan göz alıcı bir model: KEAIDO Pullu Mini Elbise

Gülşen'in bayramda giydiği çok konuşulan elbisesine alternatif öneriler

Hafif transparan yapısıyla Gülşen'in göz kamaştıran elbisesine alternatif olabilecek çok şık bir modelle karşınızdayız. KEAIDO Pullu Mini Elbise, parıltılı tasarımıyla görenleri kendisine hayran bırakır. Hafif transparan fileli kumaşı, sizi çok daha çekici bir duruş ile buluşturur. Modelin vücudu saran kesimi, hatlarınızın zarif güzelliğini ön plana çıkarır. Boyundan bağlamalı yaka tasarımı ve sırt dekoltesiyle stilinize etkileyici bir görünüm kazandırır. Hafif ve yumuşak dokusu sayesinde gün boyu konfor vadeder. Kokteyl, parti, gece buluşmaları, dans, akşam yemeği gibi organizasyonlarda giyebileceğiniz elbiseyi favori takılarınızla tamamlamaya ne dersiniz?

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5. Işıltılı güzelliğinizle her ortamda fark yaratın: Carmen Payetli Abiye Elbise

Gülşen'in bayramda giydiği çok konuşulan elbisesine alternatif öneriler

Güzel şarkıcının göz kamaştıran tarzını beğendiyseniz Carmen Payetli Abiye Elbise ile hemen tanışmalısınız! Işıltılı pullarıyla etkileyici bir stil sunan payetli elbise, girdiğiniz her ortamda farkını hissettirir. Dar kalıbı sayesinde bedeninizi sararak hatlarınızın çekici tavrını ortaya çıkarır. Göğüs kısmında bulunan glop detayı, sizi çok daha formda gösterir. Elbisenin içerisinde bulunan astarı, kendinizi güvende hissetmenizi sağlar. İnce askıları ve dizlerin hemen üzerinde sonlanan kesimiyle modern bir tarzın öncüsü olur. Esnek ve yumuşak dokusu, rahat hissettirir. Siz de üç farklı rengi bulunan zarif abiye elbiseyle kusursuz kombinler oluşturarak şık bir stile imza atabilirsiniz.

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6. Etkileyici bir tarza yelken açmak için: Koton Ece Sükan X Asimetrik Kesim Payetli Mini Elbise

Gülşen'in bayramda giydiği çok konuşulan elbisesine alternatif öneriler

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Sıradaki model, Gülşen'in elbisesi gibi halter yakaya sahip bir tasarım. Koton Ece Sükan X Asimetrik Kesim Payetli Mini Elbise, şık tasarımıyla eşsiz güzelliğinize parıltılı bir dokunuş yapar. Halter yaka modeliyle omuzlarınızı açıkta bırakır. Bel bölgesinde bulunan oval pencere detayı, tarzınıza etkileyici bir görünüm kazandırır. Vücudunuzu mükemmel bir uyumla saran model, mini boyuna eşlik eden asimetrik etek kesimiyle etkileyici bir duruş sergiler. Parti, kokteyl, yemek, buluşma gibi özel davetlerde çok şık bir stil vadeden elbiseyi topuklu bağcıklı sandalet ve sandalete uyumlu uzun küpelerle tamamlayabilirsiniz.

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7. Hem rahat hem şık bir model arayanlara: Seize The Day Nightzoom Elbise

Gülşen'in bayramda giydiği çok konuşulan elbisesine alternatif öneriler

Gülşen'in payetli elbisesine farklı renklerde bir alternatif arıyorsanız sizi Seize The Day Nightzoom Elbise'yle tanıştıralım. Payet kumaş kullanılarak üretilen elbise, üzerini süsleyen minik pullarıyla teninizin ışıltısını zirveye taşır. İnce askılarına eşlik eden degaje yakalı modeli, etkileyici bir görünüm sunar. Kalçanın hemen altından sonlanan mini kesimi, sizi her zamankinden çok daha çekici bir stile davet eder. İçinizi göstermeyen astar özelliği sayesinde güvenli bir deneyimi beraberinde getirir. Yumuşak ve hafif dokusu, gün boyu süren konfor sağlar. Elbiseyi şık sandaletler, topuklu ayakkabılar ve sevdiğiniz aksesuarlar ile tamamlayarak bulunacağınız ortamlarda tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

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8. Çok daha şık ve havalı bir görünüm için: Carmen Kısa Abiye Elbise

Gülşen'in bayramda giydiği çok konuşulan elbisesine alternatif öneriler

Listemizde yer alan son tasarım, en az Gülşen'in elbisesi kadar şık bir model! Carmen Kısa Abiye Elbise, ışıl ışıl parlayan payet kumaşıyla hayranlık dolu bakışları üzerinize çeker. Dar kalıp kesimiyle vücut hatlarınızın tüm güzelliğine vurgu yapar. Elbise, ince askıları ve kollarında bulunan bant detaylarıyla tarzınıza havalı bir dokunuş yapar. Elbisenin mini modeli, bacak boyunuzu daha uzun gösterir. Yumuşak ve esnek kumaşı sayesinde huzurlu bir kullanım deneyimi vadeder. Kollarında yer alan bant detaylarıyla göz kamaştıran elbiseyi çok severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok!

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