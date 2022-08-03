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Gülşen'in çok konuşulan takımını beğenenler için alternatif öneriler

02.08.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel şarkıcı Gülşen, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcının geçtiğimiz günlerde giydiği cıvıl cıvıl renklere sahip etnik desenli takımıyla paylaştığı fotoğraf, hayranları tarafından oldukça ilgi gördü. Gülşen'in bu fotoğrafını gören birçok kişi, ünlü ismin giydiği elbisenin kaynağını araştırmaya başladı. Sizler için birbirinden güzel alt üst takım modellerini derledik.

Gülşen'in çok konuşulan takımını beğenenler için alternatif öneriler

Gülşen'in son günlerde çok konuşulan takımı, tarz sahibi kadınların beğenisini topladı. Eğer siz de güzel şarkıcının takımını beğenenler için bu modele alternatif birçok uygun fiyatlı takımlar listeledik. İşte, karşınızda Gülşen'in takımına alternatif olabilecek birbirinden şık modeller...

1. Cıvıl cıvıl renkleriyle rahat bir tarz sunan: FDAG Yüksek Bel Rahat Takım

Gülşen'in çok konuşulan takımını beğenenler için alternatif öneriler

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Listemize Gülşen'in elbisesine alternatif olabilecek cıvıl cıvıl bir model ile başlıyoruz! FDAG Yüksek Bel Rahat Takım, baştan aşağıya süslenen floral desenleriyle etkileyici bir stil sunar. Büstiyer ve etekten oluşan takım, şık tasarımıyla göz alıcı bir görünür. Ürünün göbeğinizi ve omuzlarınızı açıkta bırakan bandeau modelindeki üstü, teninizi ön plana çıkarır. Büstiyerde yer alan kurdele detayı, tasarıma hareket katar. Bol kesim yüksel bel eteği ise özgür şekilde hareket etmenizi sağlar. Siz de FDAG Yüksek Bel Rahat Takım'ı sandalet ve ayakkabılar ile kombinleyerek giyebilirsiniz.

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2. Hayranlık uyandıran şıklığın mimarı: TRENDYOLMİLLA Renkli Çiçek Desenli Viskon Alt-Üst Takım

Gülşen'in çok konuşulan takımını beğenenler için alternatif öneriler

Ünlü şarkıcının tarzını beğenenlerdenseniz TRENDYOLMİLLA Renkli Çiçek Desenli Viskon Alt-Üst Takım'ı hemen denemelisiniz! Bir üst ve bir eteğin birleşmesinden oluşan takım, çiçekli desenleriyle stilinizi zirveye taşır. V yakalı göbeği açık üst kısmı, sizi çok daha çekici gösterir. Üst parçanın ortasından sarkan ipler ve kollarındaki fırfırlar, tarzınıza hareket kazandırır. Eteğinin yanında bulunan yırtmaç detayı ise etkileyici görünüm vadeder. Yumuşak ve esnek dokusuyla ürün, rahat kullanım sunar. TRENDYOLMİLLA markalı alt üst takımı; terlik, sandalet ve spor ayakkabılar ile tamamlayarak kusursuz kombinler oluşturabilirsiniz.

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3. Her ortamda güzelliğinizi perçinleyecek etkileyici bir model: TRENDYOL Çiçek Desenli Alçı Sub-Top Takım Etek Seti

Gülşen'in çok konuşulan takımını beğenenler için alternatif öneriler

Listemize en az Gülşen'in elbisesi kadar şık bir model ile devam ediyoruz! TRENDYOL Çiçek Desenli Alçı Sub-Top Takım Etek Seti, floral desenli kumaşıyla şık bir tarzın kapılarını aralar. Takımın V yakalı göğüs ve göbek dekoltesine sahip üstü, etkileyici tavrınızı zirveye taşır. Dirseklerinizin altına kadar uzanan kol tasarımı ise havalı bir görünüm sunar. Mini boya sahip etek, bacaklarınızın uzun görünmesini sağlar. Yumuşak dokusu sayesinde ürün, sıcak yaz günlerinde rahat etmenize olanak tanır. Günlük rutinlerinizde giyebileceğiniz TRENDYOL Çiçek Desenli Alçı Sub-Top Takım Etek Seti'ni; parti, kokteyl, buluşma gibi özel davetlerde de tercih edebilirsiniz.

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4. Göz kamaştıran güzelliğin sırrı: TRENDYOLMİLLA Desenli Alt-Üst Takım TBESS22AU0086

Gülşen'in çok konuşulan takımını beğenenler için alternatif öneriler

Ünlü oyuncunun takımını beğendiyseniz sıradaki model tam da istediğiniz gibi olabilir! TRENDYOLMİLLA Desenli Alt-Üst Takım TBESS22AU0086, etnik desenleri ile süslenen tasarımıyla kusursuz bir stilin öncüsü olur. Bir bluz ve şortun uyumundan meydana gelen takım, şık detaylarıyla görenleri kendisine hayran bırakır. Retro tarzda hazırlanan ürün, derin V yakası ile ön plana çıkar. %100 pamuklu kumaştan üretildiği için konforlu bir kullanım vadeder. Plaj, parti, buluşmalar ve günlük rutinlerinizde giyebileceğiniz bu takımı; güneş gözlükleri, sandalet ve spor ayakkabılar ile kombinleyebilirsiniz.

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5. Üstün konforu göz alıcı şıklığı ile buluşturan bir tasarım: Echerchi Çiçek Desenli Kemer Detaylı Takım

Gülşen'in çok konuşulan takımını beğenenler için alternatif öneriler

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"Gülşen'in elbisesini çok beğendim ama ben daha sade renkleri tercih ederim." diyorsanız sizi buraya alalım! Üst ve etekten oluşan Echerchi Çiçek Desenli Kemer Detaylı Takım, çiçek desenleriyle süslenen kumaşıyla göz alıcı bir şıklığın temsilcisi olur. Göbeğinizi açıkta bırakan bluz, çok daha çekici görünmenizi sağlar. Diz kısmının hemen altında sonlanan etek modeli ise tarzınıza havalı bir dokunuş yapar. Yumuşak dokusu sayesinde ürün, gün boyu rahat şekilde hareket etmenize imkân tanır. Echerchi Çiçek Desenli Kemer Detaylı Takım'ı topuklu ayakkabılar ve sevdiğiniz takılarınız ile tamamlayarak özel anlarınızı taçlandırabilirsiniz.

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6. Şık tarzınıza sevimli bir dokunuş yapmak için: TRENDYOLMİLLA Yeşil Çiçek Desenli Yırtmaçlı Alt-Üst Takım

Gülşen'in çok konuşulan takımını beğenenler için alternatif öneriler

Sizi güzel şarkıcının tarzına alternatif olabilecek havalı bir model ile tanıştıralım! TRENDYOLMİLLA Yeşil Çiçek Desenli Yırtmaçlı Alt-Üst Takım, farklı boyutlardaki çiçek motifleriyle süslenen kumaşıyla sevimli bir tarz sunar. Takımın V yakalı üstü, göbeğinizi açıkta bırakan modeliyle teninizin karşı koyulmaz güzelliğine vurgu yapar. İki yanında yer alan yırtmaçlı tasarımıyla çekici tavrınıza havalı bir dokunuş yapan pantolon, rahat bir deneyim vadeder. İster günlük rutinlerinizde ister parti, kokteyl, buluşma gibi özel davetlerde giyebileceğiniz TRENDYOLMİLLA markalı alt üst takımı; sevdiğiniz takılar ve topuklu ayakkabılar ile tamamlayabilirsiniz.

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7. Baş döndüren güzelliğe adım atmak için: Ello Yazlık Gofre Kumaş Geniş İspanyol Pantolon Crop Takım

Gülşen'in çok konuşulan takımını beğenenler için alternatif öneriler

Listemizin son modeli, İspanyol paça pantolon sevenler için harika bir alternatif olabilir. Ello Yazlık Gofre Kumaş Geniş İspanyol Pantolon Crop Takım, sıra dışı bir tarz sunar. Çiçek desenleri ile hazırlanan bu göz alıcı tasarım, girdiğiniz ortamlarda göz kamaştıran bir etki yaratır. Derin V yaka ve crop kesimle hazırlanan bluz, size her zamankinden çok daha çekici bir görünüm kazandırır. Yumuşak ve hafif dokusu sayesinde takım, sıcak havalarda rahat etmenizi sağlar. Siz de bu kahve tonlu alt üst takımı, topuklu ayakkabılar ve favori takılarınız ile kombinleyerek girdiğiniz ortamlarda fark yaratabilirsiniz.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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