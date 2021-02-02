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Gülseren Budayıcıoğlu'nun o romanı da dizi oluyor

02.02.2021 11:34 | Son Güncelleme:
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Gülseren Budayıcıoğlu'nun o romanı da dizi oluyor

Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve Doğduğun Ev Kaderindir'in ardından, ünlü psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun uzun zamandır üzerinde çalışılan "Camdaki Kız" kitabı da dizi oluyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserlerinden uyarlanan ve OGM Pictures imzası taşıyan "Masumlar Apartmanı" ve "Kırmızı Oda", bu sezonun ses getiren yapımları arasında geliyor.

TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre, bu iki projenin başarısının ardından Budayıcıoğlu'nun uzun süredir üzerinde çalışılan "Camdaki Kız" dizisinin hazırlıkları da hızlandırıldı.

Cast çalışmaları başlayan dizinin yönetmen koltuğunda "Kadın" dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren Nadim Güç oturacak.

"Camdaki Kız" dizisinin şubat sonunda sete çıkması planlanıyor.

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