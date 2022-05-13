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Gülümse Kaderine'nin Ayşegül'ü Aslı Sümen bakın kim çıktı!

13.05.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslı Sümen, FOX ekranlarında yayınlanan ve başrolde Bahar Şahin ve Sude Zülal Güler'in yer aldığı Gülümse Kaderine dizisinde Ayşegül rolüne hayat veriyor. Aslı Sümen'in aslında kim olduğu, duyanları şaşırtıyor.

Gülümse Kaderine'nin Ayşegül'ü Aslı Sümen bakın kim çıktı!

Gülümse Kaderine dizisi ile ekranlara gelen Aslı Sümen'in sosyal medyada 637 bin takipçisi bulunuyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nü tamamlayan Sümen bakın meğer kimmiş...

ASLI SÜMEN BAKIN KİM ÇIKTI

1994 yılında Mersin'de doğan Aslı Sümen 28 yaşındadır.

Gülümse Kaderine'nin Ayşegül'ü Aslı Sümen bakın kim çıktı!

Şimdilerde yeni dizi Gülümse Kaderine projesinde yer alan Aslı Sümen, Miss Turkey 2017'de birinci oldu.

Gülümse Kaderine'nin Ayşegül'ü Aslı Sümen bakın kim çıktı!

Sümen, 26 Kasım 2017'de Miss World 2017'de Türkiye'yi temsil etti.

Gülümse Kaderine'nin Ayşegül'ü Aslı Sümen bakın kim çıktı!

Dansçı ve model olan Sümen, sosyal medyada tarzıyla da dikkat çekiyor.

Gülümse Kaderine'nin Ayşegül'ü Aslı Sümen bakın kim çıktı!

Son zamanlarda sosyal medyada da adından söz ettiren isimlerden biri olan Sümen 1,72 boyundadır.

Gülümse Kaderine'nin Ayşegül'ü Aslı Sümen bakın kim çıktı!

Baht Oyunu adlı dizide Tuğçe karakteriyle tanındı.

Gülümse Kaderine'nin Ayşegül'ü Aslı Sümen bakın kim çıktı!

İşte Aslı Sümen'in Instagram pozları...

Gülümse Kaderine'nin Ayşegül'ü Aslı Sümen bakın kim çıktı!

Gülümse Kaderine'nin Ayşegül'ü Aslı Sümen bakın kim çıktı!

Gülümse Kaderine'nin Ayşegül'ü Aslı Sümen bakın kim çıktı!

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