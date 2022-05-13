Gülümse Kaderine'nin Ayşegül'ü Aslı Sümen bakın kim çıktı!

Gülümse Kaderine dizisi ile ekranlara gelen Aslı Sümen'in sosyal medyada 637 bin takipçisi bulunuyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nü tamamlayan Sümen bakın meğer kimmiş...

ASLI SÜMEN BAKIN KİM ÇIKTI

1994 yılında Mersin'de doğan Aslı Sümen 28 yaşındadır.

Şimdilerde yeni dizi Gülümse Kaderine projesinde yer alan Aslı Sümen, Miss Turkey 2017'de birinci oldu.

Sümen, 26 Kasım 2017'de Miss World 2017'de Türkiye'yi temsil etti.

Dansçı ve model olan Sümen, sosyal medyada tarzıyla da dikkat çekiyor.

Son zamanlarda sosyal medyada da adından söz ettiren isimlerden biri olan Sümen 1,72 boyundadır.

Baht Oyunu adlı dizide Tuğçe karakteriyle tanındı.

İşte Aslı Sümen'in Instagram pozları...





