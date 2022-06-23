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Gülümse Kaderine'nin Eda'sı Bahar Şahin derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı! "Anlatıyorum yine bir şeyler"

23.06.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda FOX TV'de yayınlanan Gülümse Kaderine dizisinde Eda karakterine hayat veren Bahar Şahin, son dönemde sıkça konuşulan isimler arasında yer alıyor. Ünlü isim, oyunculuk performansı haricinde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da çokça konuşuluyor. Genç oyuncu, bu kez derin göğüs dekolteli paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Gülümse Kaderine'nin Eda'sı Bahar Şahin derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı! "Anlatıyorum yine bir şeyler"

Bahar Şahin'in de rol aldığı Gülümse Kaderine dizisi geçtiğimiz günlerde final yaparak ekranlara veda etmişti. FOX TV'de yayınlanan dizinin çok konuşulan oyuncularından olan Bahar Şahin ise sosyal medya paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor. Daha önce O Hayat Benim, Lise Devriyesi ve Zalim İstanbul gibi dizilerde de rol alan Şahin, bu kez göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi.

GÜLÜMSE KADERİNE DİZİSİNİN EDA'SI BAHAR ŞAHİN'DEN DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ PAYLAŞIM!

Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın rol aldığı Yol Arkadaşım ve Yol Arkadaşım 2 filmlerinde de yer alan genç isim, Gülümse Kaderine dizisinde Eda karakterini canlandırmıştı.

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1997 yılında Ankara'da dünyaya geldiği bilinen Bahar Şahin, ilk oyunculuk deneyimini ise 2015 yılında O Hayat Benim dizisi ile birlikte yaşamıştı.

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Geçtiğimiz dönemlerde Trabzonspor'da forma giyen Dorukhan Toköz ile birlikte olduğu bilinen Bahar Şahin, bu kez derin göğüs dekolteli paylaşımıyla konuşuldu.

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BEYAZ ELBİSESİYLE BÜYÜLEDİ!

Şahin, beyaz elbisesiyle ve "Anlatıyorum yine bir şeyler" notuyla paylaştığı fotoğrafının ardından siyah renkli giyindiği bir başka paylaşımını da arka arkaya yayınladı.

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İşte genç oyuncunun çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Bahar Şahin
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