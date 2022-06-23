Gülümse Kaderine'nin Eda'sı Bahar Şahin derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı! "Anlatıyorum yine bir şeyler"

Bahar Şahin'in de rol aldığı Gülümse Kaderine dizisi geçtiğimiz günlerde final yaparak ekranlara veda etmişti. FOX TV'de yayınlanan dizinin çok konuşulan oyuncularından olan Bahar Şahin ise sosyal medya paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor. Daha önce O Hayat Benim, Lise Devriyesi ve Zalim İstanbul gibi dizilerde de rol alan Şahin, bu kez göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi.

GÜLÜMSE KADERİNE DİZİSİNİN EDA'SI BAHAR ŞAHİN'DEN DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ PAYLAŞIM!

Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın rol aldığı Yol Arkadaşım ve Yol Arkadaşım 2 filmlerinde de yer alan genç isim, Gülümse Kaderine dizisinde Eda karakterini canlandırmıştı.

1997 yılında Ankara'da dünyaya geldiği bilinen Bahar Şahin, ilk oyunculuk deneyimini ise 2015 yılında O Hayat Benim dizisi ile birlikte yaşamıştı.

Geçtiğimiz dönemlerde Trabzonspor'da forma giyen Dorukhan Toköz ile birlikte olduğu bilinen Bahar Şahin, bu kez derin göğüs dekolteli paylaşımıyla konuşuldu.

BEYAZ ELBİSESİYLE BÜYÜLEDİ!

Şahin, beyaz elbisesiyle ve "Anlatıyorum yine bir şeyler" notuyla paylaştığı fotoğrafının ardından siyah renkli giyindiği bir başka paylaşımını da arka arkaya yayınladı.

İşte genç oyuncunun çok konuşulan bazı fotoğrafları...



