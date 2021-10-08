Gülümseten anlar! Sınıfın kapısını açmaya çalışan yavru kediyi öğretmen fark etti

Kulaksız köyündeki Şehit Doğan Yerlikaya Ortaokulu öğrencisi Derya Kaplan sabah okula gelirken kedisi de arkasından kendisini takip etti.

Dersin başlamasının ardından bir süre okulun koridorlarında gezen kedi yavrusu, bir sınıftan gelen sesleri duyunca patileriyle kapıyı açmaya çalıştı.

Bu sırada kapının altından kedinin patilerini uzattığını fark eden 2. sınıf öğretmeni Emine Erciyas, yavrunun çabasını cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Kedi yavrusu, öğretmenin kapıyı açmasıyla sınıfa girdi. Erciyas ders anlatmaya kucağına aldığı yavruyla devam etti.

(AA)

