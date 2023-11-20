Gümüş'ün yıldızı Güngör Bayrak'ın hayat hikayesi şaşırttı! 3 aylıkken evlatlık verilmiş, yıllarca Paris'te yaşamış

Kıvanç Tatlıtuğ ve Songül Öden’in başrolü paylaştığı Gümüş dizisi bir döneme damga vuran yapımlar arasında yer alıyor. Usta isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı dizide Şeref karakterine Güngör Bayrak hayat veriyordu.

2005 tarihinde yayımlanan dizide Şeref'i canlandıran Güngör Bayrak güzelliği ve oyunculuğuyla beğeni toplamıştı.

Güngör Bayrak, Konya’nın 16 hanelik Elmasun Köyü’nde Şerife olarak dünyaya gelip üç aylıkken evlatlık verildi. Güngör Bayrak'ın 13 yaşında biyoljik babası ortaya çıktı ve himayesine aldı.

Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı Hemşire Okulu'nda 3 yıl boyunca okudu. Hemşirelik okulundan maddi imkânsızlıklar yüzünden ayrılıp İstanbul'da bir otelin lobisinde kahve servisi yapmaya başladı, adı 'Kahveci Güzeli'ne çıktı.

Ardından büyük bir firmanın mankeni oldu, sonra da 20'ye yakın filmde rol aldı. Daha sonra sahnelere çıktı. Ünlü ismin rol aldığı yapımlar arasında Belalılar, Düşman, Şüphe, Sen De Mi Leyla da bulunuyor.

LEYDİ ÜNVANINI ALDI

1987 yılında büyük bir aşk ile Cezayir asıllı Havari Berichi ile evlendi ve 'leydi' ünvanını aldı Bayrak. Paris'e yerleşti, yıllarca orada yaşadı. 1996 yılında Türkiye'ye gelip yarım bıraktığı eğitimini tamamladı. Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği bölümünü bitirdi. 2006 yılında eşinden boşandı ve Bülent Özyürük'le ikinci evliliğini yaptı.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYOR

YeniGünaydın'ın haberine göre; Güngör Bayrak, geçtiğimiz yıllarda pankreas rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmüş daha sonra pankreası ameliyatla alınmıştı. Leydi lakaplı sanatçının kanser hastalığına yakalandığı özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.





