MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gümüş'ün yıldızı Güngör Bayrak'ın hayat hikayesi şaşırttı! 3 aylıkken evlatlık verilmiş, yıllarca Paris'te yaşamış

Gümüş'ün yıldızı Güngör Bayrak'ın hayat hikayesi şaşırttı! 3 aylıkken evlatlık verilmiş, yıllarca Paris'te yaşamış

20.11.2023 10:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüş dizisinde hayat verdiği Şeref karakteriyle hafızalara kazınan Güngör Bayrak unutulmaz isimler arasında yer alıyor. En son Annemizi Saklarken ve Yeşilçam projelerinde rol alan Bayrak’ın kanser hastalığına yakalandığı özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Hayat hikayesi gündem olan ünlü ismin 3 aylıkken evlatlık verildiğini ve Cezayir asıllı Havari Berichi ile evlendikten sonra 'leydi' ünvanını aldığını duyanlar çok şaşırdı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Songül Öden’in başrolü paylaştığı Gümüş dizisi bir döneme damga vuran yapımlar arasında yer alıyor. Usta isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı dizide Şeref karakterine Güngör Bayrak hayat veriyordu.

2005 tarihinde yayımlanan dizide Şeref'i canlandıran Güngör Bayrak güzelliği ve oyunculuğuyla beğeni toplamıştı.

Ekran görüntüsü 2023-11-20 101232

Güngör Bayrak, Konya’nın 16 hanelik Elmasun Köyü’nde Şerife olarak dünyaya gelip üç aylıkken evlatlık verildi. Güngör Bayrak'ın 13 yaşında biyoljik babası ortaya çıktı ve himayesine aldı.

Ekran görüntüsü 2023-11-20 101223

Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı Hemşire Okulu'nda 3 yıl boyunca okudu. Hemşirelik okulundan maddi imkânsızlıklar yüzünden ayrılıp İstanbul'da bir otelin lobisinde kahve servisi yapmaya başladı, adı 'Kahveci Güzeli'ne çıktı.

Ekran görüntüsü 2023-11-20 101452

Ardından büyük bir firmanın mankeni oldu, sonra da 20'ye yakın filmde rol aldı. Daha sonra sahnelere çıktı. Ünlü ismin rol aldığı yapımlar arasında Belalılar, Düşman, Şüphe, Sen De Mi Leyla da bulunuyor.

Ekran görüntüsü 2023-11-20 101522

LEYDİ ÜNVANINI ALDI

1987 yılında büyük bir aşk ile Cezayir asıllı Havari Berichi ile evlendi ve 'leydi' ünvanını aldı Bayrak. Paris'e yerleşti, yıllarca orada yaşadı. 1996 yılında Türkiye'ye gelip yarım bıraktığı eğitimini tamamladı. Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği bölümünü bitirdi. 2006 yılında eşinden boşandı ve Bülent Özyürük'le ikinci evliliğini yaptı.

Ekran görüntüsü 2023-11-20 100617

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYOR

YeniGünaydın'ın haberine göre; Güngör Bayrak, geçtiğimiz yıllarda pankreas rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmüş daha sonra pankreası ameliyatla alınmıştı. Leydi lakaplı sanatçının kanser hastalığına yakalandığı özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir anda yere yığıldı! Nasıl kurtulduğunu duyanlar şaşırdıBir anda yere yığıldı! Nasıl kurtulduğunu duyanlar şaşırdı
Olay bir iddia daha! "5 milyon dolarla..."Olay bir iddia daha! "5 milyon dolarla..."
45 kilo birden verdi! Zayıflama sırrı bakın neymiş 45 kilo birden verdi! Zayıflama sırrı bakın neymiş
Anahtar Kelimeler:
Güngör Bayrak Gümüş Kıvanç Tatlıtuğ anne yaşında karakteri
En Çok Okunan Haberler
Can havliyle telsize koştu! Gemideki dehşet anları ortaya çıktı: 'Biri bize yardım etsin'

Can havliyle telsize koştu! Gemideki dehşet anları ortaya çıktı: 'Biri bize yardım etsin'

Türk bayraklı 'Kafkametler' gemisi battı! Kayıp mürettebatın listesi belli oldu

Türk bayraklı 'Kafkametler' gemisi battı! Kayıp mürettebatın listesi belli oldu

Fenomenin skandal ses kaydı! Parasını isteyen mağdura şoke eden yanıt

Fenomenin skandal ses kaydı! Parasını isteyen mağdura şoke eden yanıt

'Tayyargil' çiftinin peşini bırakmıyor! Umre çekilişine dair olay iddialar

'Tayyargil' çiftinin peşini bırakmıyor! Umre çekilişine dair olay iddialar

Mafya peşine düştü! G.Saray'ın yıldızına ölüm tehditleri yağıyor

Mafya peşine düştü! G.Saray'ın yıldızına ölüm tehditleri yağıyor

Olay bir iddia daha! "5 milyon dolarla..."

Olay bir iddia daha! "5 milyon dolarla..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çocuk hastalarının görüntülerini yapay zekayla pornografiye çevirdi

Çocuk hastalarının görüntülerini yapay zekayla pornografiye çevirdi

Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

O ülkenin MasterChef finalistiydi! 11 çocuk istismarı... 32 yıl hapis cezası

O ülkenin MasterChef finalistiydi! 11 çocuk istismarı... 32 yıl hapis cezası

Günlerce aradılar! Cansız bedeni üç gün sonra bulundu

Günlerce aradılar! Cansız bedeni üç gün sonra bulundu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.