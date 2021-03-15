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  4. Gümüşhane’de korkutan yangın! Ev tamamen kullanılamaz hale geldi

Gümüşhane’de korkutan yangın! Ev tamamen kullanılamaz hale geldi

15.03.2021 01:14 | Son Güncelleme:
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Gümüşhane’de korkutan yangın! Ev tamamen kullanılamaz hale geldi

Gümüşhane’de gece saatlerinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. İçinden 4 mutfak tüpünün çıktığı evin önünde yanmak üzere olan köpeği genç bir vatandaş kurtardı.

Özcan Mahallesi, Güzeller Semti, Şehit Murat Doğan Sokakta bulunan eski bir evde gece yarısı kimsenin olmadığı sırada birden alevler yükseldi.
Kentin hemen her noktasından görünen yangında alevler metrelerce yükselirken, ihbarın ardından kısa sürede olay yerine gelen Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Alevleri kısa sürede kontrol altına alan ekipler gaz kokusu alınca bina içinde yaptıkları incelemede 2 piknik, 2 mutfak tüpü olmak üzere 4 tüpü faciaya sebep olmadan yangın bölgesinden uzaklaştırdı.

Siren seslerinin şehrin her noktasından duyulduğu yangının başlangıcında fark ederek bölgeye gelen Barış Elmahti isimli bir genç ise yanan evin önündeki kulübeden köpek sesi geldiğini duyunca kapıyı kırarak içeri girip köpeği kurtardı.

"EVDE ŞU AN KİMSE OTURMUYOR"

Elmahti yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Ben geldiğimde küçük bir alev vardı. Köpek sesi duyunca olay yerine girdim. 3 kez denetim ve sonunda kapıyı kırarak köpeği kucağıma alıp çıkardım ve sağlam bir yere götürdüm. Köpeğin arka tarafı yanmıştı. Evde de şuanda kimse oturmuyor.”

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken ekipler bölgede benzin ve tiner kutuları bulunca emniyet güçleri geçtiğimiz hafta bıçaklı yaralama olayının meydana geldiği bölgede kundaklama şüphesi ihtimalini araştırmaya başladı. (İHA)

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