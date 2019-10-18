GÜNCELLEME - Afganistan'da cuma namazı sırasında camiye saldırı

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 63 kişi hayatını kaybetti.

Nangarhar Valisi Şah Mahmud Miyahil, basına yaptığı açıklamada, Hasaki Mine'nin Cudere köyündeki bir camiye yerleştirilen iki bombanın, cuma namazı sırasında patlatıldığını belirtti.

Saldırıda 63 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Miyahil, 36 kişinin de yaralandığını söyledi.

Miyahil, saldırının etkisiyle cami çatısının çöktüğünü, ölenlerin arasında cami imamının da bulunduğunu aktardı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

