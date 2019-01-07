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GÜNCELLEME - Yaylaya giden 4 kişi karda mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 07:17 | Son Güncelleme

Reşadiye ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 4 kişiden biri öldü, 3'ü kurtarıldı - DETAYLAR EKLENDİ

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 4 kişiden biri hayatını kaybetti, 3'ü kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karacaağaç köyü yakınlarındaki bir yaylaya giden 4 kişi, dün gece saatlerinde kar ve tipi dolayısıyla mahsur kaldı.

Jandarmayı arayarak yardım isteyen 4 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kısa sürede harekete geçen İl Özel İdaresi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük yaşadı.

Jandarma komando ekipleri ve köylüler, Hazım Yıldız'ın cesedini, Engin Pamuk, Fikri Güler ve Yüksel Güzelel'i de Yuvacık köyü Kışlaoğlu mahallesi kırsalında buldu.

Ekiplerin çalışmasıyla, Pamuk, Güzelel ve Güler ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hazım Yıldız'ın cesedi de aynı hastanenin morguna gönderildi.

Bu arada 4 kişinin define aramak için yaylaya gittikleri öğrenildi.

3 kişinin jandarmaya verdikleri bilgide tavuk yediklerini ve Yıldız'ın uyanamadığını söyledikleri belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
kurtarma Reşadiye Tokat

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