Günde bir avuç vişne bakın neye iyi geliyor

Bağışıklık sistemini koruyan vişne, A, C ve E vitaminleri yönünden zengin bir meyvedir. Koyu kırmızı, mayhoş tatlı minik mucizeler, lezzetinin yanı sıra içeriğiyle de popüler bir hal alıyor.

Şeker içeriği düşük olması sayesinde diyabet hastalarının da rahatlıkla tüketebileceği bir meyvedir vişne.

KALİTELİ UYKUNUN ANAHTARI

Vişne, aklımıza gelmeyecek bir faydaya daha sahip: Uyku düzenini sağlamak. İçerdiği melatonin sayesinde uyku sorunu çekenlerin imdadına yetişir. Melatonin salgılanması vücutta azaldığında uyku bozuklukları meydana gelir ve bu hormonu doğal kaynaklardan almak gerekir. Vişne ise melatonin açısından en zengin meyvedir.

Vişnede bulunan antosiyanin, hücre yaşlanmasını önlemeye yardımcı olur. Bu etkisinin yanı sıra antosiyanin, kolesterol ve kan şekerinin düşürülmesinde de etkili olur.

Eğer ödem sorunu yaşıyorsanız her gün bir avuç vişne yiyerek bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Ürik asidin azalmasına yardımcı olan vişne, böbrek hastalarının da güvenle tüketebileceği meyveler arasındadır.

