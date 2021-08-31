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  4. Gündeme bomba gibi düştü! Bülent Ersoy'un orkestrasının PCR testi sahte çıkmıştı

Gündeme bomba gibi düştü! Bülent Ersoy'un orkestrasının PCR testi sahte çıkmıştı

31.08.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) PCR testleri sahte çıkan Bülent Ersoy'un orkestra ekibi mahkemeye çıktı. Mahkeme, kişi başı 10 bin lira kefalet ve haftada iki gün KKTC polisine imza şartıyla orkestrayı serbest bıraktı.

Gündeme bomba gibi düştü! Bülent Ersoy'un orkestrasının PCR testi sahte çıkmıştı

Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy'un KKTC’de bir otelde vereceği konser öncesi Ercan Havalimanı’na inen orkestra ekibi, PCR testlerinin sahte çıkması üzerine havalimanında gözaltına alındı. Ekip mahkemede hakim karşısına çıktı. Mahkeme, ekibin 10 bin TL nakit teminat yatırmalarına karar verdi.

Sahte PCR testlerini hazırladığı gerekçesiyle tutuklanan İskele Belediyesi Sağlık Şubesinde görevli ve PCR testlerinden sorumlu olduğu öğrenilen bir kişi ise 3 gün tutuklu kalacak.

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Orkestra ekibinden bir kişi yaptığı açıklamada, “İlk defa Kıbrıs'ta sahneye çıkmıyoruz. Bize sahte evrak düzenlediler. İki tane aşı yetiyor dediler. Bizim gönderdiğimiz belgeyi verin geçeceksiniz dediler. Ama bize sahte evrak göndermişler. Sahte evrak yüzünden şu anda mahkeme mahkeme dolaşıyoruz” dedi.

Gözaltına alınan ekibin PCR testleri yapıldıktan sonra konsere gelenlerin mağdur olmaması amacıyla polis nezaretinde konsere katıldıkları öğrenildi. Ekibin konserin ardından yeniden karakola getirilip mahkemeye çıkarıldığı öğrenildi.

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Bülent Ersoy
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