Gündemi sarsan iddia! Mehmet Ali Erbil öldü mü?

2018 yılında evinin banyosunda düştükten sonra kaçış sendromu nükseden Mehmet Ali Erbil yaklaşık 3 yıl bu hastalıkla boğuşmuştu. Tedavisi sonrası sağlığına kavuşan Erbil ekranlardan uzak kalmaya devam ediyor. Ancak hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyayı salladı. Sosyal medyada Mehmet Ali Erbil'in öldüğü yönünde ortaya atılan iddialar kısa sürede gündem olarak, Erbil'in sevenlerini endişelendirdi.

MEHMET ALİ ERBİL ÖLDÜ?

İnternette Mehmet Ali Erbil'in öldü mü, sağ mı? şeklinde sorular yoğun olarak araştırılıyor. Ancak ünlü sunucunun sağlık durumu hakkında güncel bir açıklama bulunmuyor. Ancak kızı Yasmin Erbil'in yaptığı keyifli paylaşımlardan Erbil'in durumunun iyi olduğu tahmin ediliyor.

KAÇIŞ SENDROMUYLA MÜCADELE ETTİ

Dünyada sadece 100 kişide görülen Kaçış Sendromu hastalığından dolayı 3 yıl boyunca tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in o dönem doktor olan kız kardeşi Yeşim Erbil ağabeyinin sağlık durumu hakkında sosyal medyadan bir paylaşım yapmıştı. Evindeki banyoda yere düşerek kaburgalarını kıran ve kaçış sendromuna yakalanan ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, aylarca yoğun bakımında kalmıştı.



Erbil, 260 gün sonra yoğun bakımından çıktı. Ancak vücudunu kullanamıyordu. Erbil'in öldüğüne dair çıkan haberleri ise kız kardeşi Yeşim Erbil bu sözlerle yalanlamıştı:



"Bazı haberler çıkmış arayanlar oldu. Tedavisi devam ediyor. Bir sorun yok. Detaylı bilgileri paylaşırım. Bizden haber almadıkça başka haberlere inanmayın."



2020 yılında ise fizik tedaviye başlayan ünlü komedyen kendi başına yürüyebiliyor. Bir kaç programa da çıkan Erbil, uzun yürüyüşlerde ya da uzun süreli ayakta durmalarda baston kullanıyor.



