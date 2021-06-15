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Gündoğdu Duran kimdir? İşte Gündoğdu Duran hayatı ve besteleri...

15.06.2021 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk bestekar Gündoğdu Duran 84 yaşında hayatını kaybetti. Gündoğdu Duran'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Gündoğdu Duran kimdir? İşte Gündoğdu Duran hayatı ve besteleri...

Gündoğdu Duran kimdir? İşte Gündoğdu Duran hayatı ve besteleri...

Türk bestekar Gündoğdu Duran 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Genellikle kendi şiirlerini bestelemiştir. “Kara Sevda” adlı şarkısını Muhayyerkürdî makamında bestelemiştir. Peki
Gündoğdu Duran kimdir? İşte Gündoğdu Duran hayatı ve besteleri...

GÜNDOĞDU DURAN KİMDİR? İŞTE GÜNDOĞDU DURAN HAYATI VE BESTELERİ

27 Mayıs 1937 Karaman doğumlu Gündoğdu Duran 84 yaşında hayata gözlerini yummuştur. 1961'de Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin tarih bölümünden mezun olmuştur. Neyzen Burhanettin Ökte, Neyzen Ulvi Erguner, Neyzen Akagündüz Kutbay, Kemanî Cahit Peksayar’dan yararlanmıştır. Güfte, beste ve şiir alanında Bekir Sıtkı Erdoğan’ın desteğini almıştır.

1958'de fakültede öğrenciylen ilk bestesi olan "Ankara Rüzgârı" güftesini muhayyerkürdi makamında bestelemiştir. Söz konusu şarkıyı ilk les Ankara Radyosu'nda, 1964 yılında Kutlu Payaslı icra etmiş ve Nesrin Sipahi aynı yıl 45'lik plağa okumuştur. Bahsi geçen aynı yıl ikinci "Gözleri aşka gülen Taze Söğüt Dalısın" adlı şarkısı Türk sanat müziği repertuvarına girmiştir. Nihavent makamındaki bu şarkının da söz ve müziği Gündoğdu Duran'a aittir. 1959'da “Kara Sevda” adlı şarkısını Muhayyerkürdî makamında bestelemiştir. Gündoğdu Duran genellikle kendi şiirlerini bestelemiştir. Duran'ın "Gülmüyor Goncalar" isimli şarkısının sözleri, ses sanatçısı Onur Akay'ındır.

BESTELERİ

Rast/ Ben varım gözyaşında saçlarında tel benim/ Gündoğdu Duran/ Şarkı/ Düyek
Nihâvend vGözleri aşka gülen tâze söğüt dalısın/ Gündoğdu Duran/ Şarkı / Nim Sofyan
Hicâz / Haber bekliyorum bak yine ben penbe şafaktan/ Gündoğdu Duran/ Şarkı / Semâî
Muhayyer Kürdî / Ne çıkar bahtımıza ayrılık varsa yarın (KARA SEVDÂ)/ Gündoğdu Duran/ Şarkı Semâî
Muhayyer Kürdî / Penbe küçük dudağın söyledi şarkımızı/ Gündoğdu Duran / Şarkı/ Nim Sofyan
Hüseynî / Rüzgâr gibi gel fırtınalar gönlümü sarsın / Gündoğdu Duran/ Şarkı / Aksak
Kürdîlî Hicazkâr / Seni gördüm her güzelde (SÖYLE YALAN MI)/ Gündoğdu Duran / Şarkı / Aksak
Mâhûr / Kaybolan hayallerim gözlerinde her gece/ İlhan Çiloğlu/ Şarkı / Sofyan
Hicâz / Her gün gözler anlatır sevgini / Gündoğdu Duran / Şarkı/ Yürük Semâî
Nihâvend/ Yalvarır nağmeler yok yine eyvâh bir haber/ Gündoğdu Duran / Fantezi / Semâî
Kürdîlî Hicazkâr/ Yazılmış alnıma sonsuz umutlar istemem sevgini al senin olsun/ Aytül Dinler / Şarkı / Düyek
Sultânî-Yegâh / Yıllar seni yollar beni bağlamış/ Engin Çır / Şarkı/ Aksak-Evfer
Hicâz / Birinci sevdiğim ilk gözağrımdı (Kül etti beni) / Mesut Çetinkaya/ Fantezi / Nim Sofyan

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Benim toplu aşı oldu biraz ama olsunBenim toplu aşı oldu biraz ama olsun
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Karaman
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