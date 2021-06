Gündoğdu Duran kimdir? İşte Gündoğdu Duran hayatı ve besteleri...

BESTELERİ

Rast/ Ben varım gözyaşında saçlarında tel benim/ Gündoğdu Duran/ Şarkı/ Düyek

Nihâvend vGözleri aşka gülen tâze söğüt dalısın/ Gündoğdu Duran/ Şarkı / Nim Sofyan

Hicâz / Haber bekliyorum bak yine ben penbe şafaktan/ Gündoğdu Duran/ Şarkı / Semâî

Muhayyer Kürdî / Ne çıkar bahtımıza ayrılık varsa yarın (KARA SEVDÂ)/ Gündoğdu Duran/ Şarkı Semâî

Muhayyer Kürdî / Penbe küçük dudağın söyledi şarkımızı/ Gündoğdu Duran / Şarkı/ Nim Sofyan

Hüseynî / Rüzgâr gibi gel fırtınalar gönlümü sarsın / Gündoğdu Duran/ Şarkı / Aksak

Kürdîlî Hicazkâr / Seni gördüm her güzelde (SÖYLE YALAN MI)/ Gündoğdu Duran / Şarkı / Aksak

Mâhûr / Kaybolan hayallerim gözlerinde her gece/ İlhan Çiloğlu/ Şarkı / Sofyan

Hicâz / Her gün gözler anlatır sevgini / Gündoğdu Duran / Şarkı/ Yürük Semâî

Nihâvend/ Yalvarır nağmeler yok yine eyvâh bir haber/ Gündoğdu Duran / Fantezi / Semâî

Kürdîlî Hicazkâr/ Yazılmış alnıma sonsuz umutlar istemem sevgini al senin olsun/ Aytül Dinler / Şarkı / Düyek

Sultânî-Yegâh / Yıllar seni yollar beni bağlamış/ Engin Çır / Şarkı/ Aksak-Evfer

Hicâz / Birinci sevdiğim ilk gözağrımdı (Kül etti beni) / Mesut Çetinkaya/ Fantezi / Nim Sofyan