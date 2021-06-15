Gündoğdu Duran kimdir? İşte Gündoğdu Duran hayatı ve besteleri...

1958'de fakültede öğrenciylen ilk bestesi olan "Ankara Rüzgârı" güftesini muhayyerkürdi makamında bestelemiştir. Söz konusu şarkıyı ilk les Ankara Radyosu'nda, 1964 yılında Kutlu Payaslı icra etmiş ve Nesrin Sipahi aynı yıl 45'lik plağa okumuştur. Bahsi geçen aynı yıl ikinci "Gözleri aşka gülen Taze Söğüt Dalısın" adlı şarkısı Türk sanat müziği repertuvarına girmiştir. Nihavent makamındaki bu şarkının da söz ve müziği Gündoğdu Duran'a aittir. 1959'da “Kara Sevda” adlı şarkısını Muhayyerkürdî makamında bestelemiştir. Gündoğdu Duran genellikle kendi şiirlerini bestelemiştir. Duran'ın "Gülmüyor Goncalar" isimli şarkısının sözleri, ses sanatçısı Onur Akay'ındır.

BESTELERİ

Rast/ Ben varım gözyaşında saçlarında tel benim/ Gündoğdu Duran/ Şarkı/ Düyek

Nihâvend vGözleri aşka gülen tâze söğüt dalısın/ Gündoğdu Duran/ Şarkı / Nim Sofyan

Hicâz / Haber bekliyorum bak yine ben penbe şafaktan/ Gündoğdu Duran/ Şarkı / Semâî

Muhayyer Kürdî / Ne çıkar bahtımıza ayrılık varsa yarın (KARA SEVDÂ)/ Gündoğdu Duran/ Şarkı Semâî

Muhayyer Kürdî / Penbe küçük dudağın söyledi şarkımızı/ Gündoğdu Duran / Şarkı/ Nim Sofyan

Hüseynî / Rüzgâr gibi gel fırtınalar gönlümü sarsın / Gündoğdu Duran/ Şarkı / Aksak

Kürdîlî Hicazkâr / Seni gördüm her güzelde (SÖYLE YALAN MI)/ Gündoğdu Duran / Şarkı / Aksak

Mâhûr / Kaybolan hayallerim gözlerinde her gece/ İlhan Çiloğlu/ Şarkı / Sofyan

Hicâz / Her gün gözler anlatır sevgini / Gündoğdu Duran / Şarkı/ Yürük Semâî

Nihâvend/ Yalvarır nağmeler yok yine eyvâh bir haber/ Gündoğdu Duran / Fantezi / Semâî

Kürdîlî Hicazkâr/ Yazılmış alnıma sonsuz umutlar istemem sevgini al senin olsun/ Aytül Dinler / Şarkı / Düyek

Sultânî-Yegâh / Yıllar seni yollar beni bağlamış/ Engin Çır / Şarkı/ Aksak-Evfer

Hicâz / Birinci sevdiğim ilk gözağrımdı (Kül etti beni) / Mesut Çetinkaya/ Fantezi / Nim Sofyan

