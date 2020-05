Gündüzleri doktor geceleri Playboy kızı olan Danielle Lupo’nun ikili hayatı

New Jersey’de yaşayan Danielle, kötü bir trafik kazası geçirdikten sonra sağlık sektörüne girmeye karar verdi ve 10 yıl boyunca sağlık alanında bulundu.

“Kötü bir kaza geçirmiştim ve hastanede tüm medikal olarak yapılan her şeyi yaşadım. Geçen yıl mezun olduktan sonra kardiyografik teknisyen olarak çalıştığım sürede tüm tıp fakültelerini araştırmaya başladım" diyen Danielle gündüz tıp eğitimi için çalışırken, geceleri de New York’ta şu an karantina nedeniyle kapalı olan Playboy kulübünde çalışıyor.

Modellik işinde çok para olduğunu söyleyen Danielle, fotoğraf çekimlerinde çok eğlendiğini dile getirdi. Genç kadın aynı zamanda uluslararası Playboy sayıları için poz verdi.

Danielle, modellik kariyerini “Playboy modeli olarak çalışmak hayatımın en iyi zamanları. Fotoğraflarımın dergilerde yayınlanması da benim için bir onur. New York’ta bir Playboy kulübü açıldı ve ben de Playboy tavşanı olarak çalışmaya başladım”sözleriyle özetledi.