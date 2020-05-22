Gündüzleri doktor geceleri Playboy kızı olan Danielle Lupo’nun ikili hayatı

New Jersey’de yaşayan Danielle, kötü bir trafik kazası geçirdikten sonra sağlık sektörüne girmeye karar verdi ve 10 yıl boyunca sağlık alanında bulundu.
“Kötü bir kaza geçirmiştim ve hastanede tüm medikal olarak yapılan her şeyi yaşadım. Geçen yıl mezun olduktan sonra kardiyografik teknisyen olarak çalıştığım sürede tüm tıp fakültelerini araştırmaya başladım" diyen Danielle gündüz tıp eğitimi için çalışırken, geceleri de New York’ta şu an karantina nedeniyle kapalı olan Playboy kulübünde çalışıyor.
Modellik işinde çok para olduğunu söyleyen Danielle, fotoğraf çekimlerinde çok eğlendiğini dile getirdi. Genç kadın aynı zamanda uluslararası Playboy sayıları için poz verdi.
Danielle, modellik kariyerini “Playboy modeli olarak çalışmak hayatımın en iyi zamanları. Fotoğraflarımın dergilerde yayınlanması da benim için bir onur. New York’ta bir Playboy kulübü açıldı ve ben de Playboy tavşanı olarak çalışmaya başladım”sözleriyle özetledi.
Google’da hastaları tarafından çıplak görülmemek için adını değiştirdi
İkili yaşamını heyecan verici bulduğunu söyleyen Danielle “Geceleri giyinip kulübe gidiyorum, gün boyunca hastanede çalışıyor ve eğitimimi tamamlıyorum. İki farklı işte yarı zamanlı çalışmak tüm zamanımı dolduruyor. Birbiriyle çelişkili gibi görünen iki farklı kariyerim var. Sağlık alanı tamamen muhafazakar bir alan, Playboy ise tam aksine çok özgür” dedi.
“Farklı bir isim kullanıyorum; çünkü bir gün doktor olacağım ve insanların adımı Google’da arattıklarında Playboy pozlarımla karşılaşmasını istemiyorum” diyen Danielle her iki işte de “en iyi” olmak için ısrarcı olduğunu söylüyor.
Danielle, New Jersey’den New York’taki kulubüe giderken aradaki bir saati ödevlerini yapmak için kullanıyor. Danielle, sahip olduğu iki farklı kariyerin kendisi için harika bir deneyim olduğunu ve ikisinden de vazgeçmek istemediğini söylüyor.
Danielle, Covid-19 mücadelesinde bir sağlıkçı olarak çalışsa da, ailesi diğer kariyerinden her zaman memnuniyet duymadığını söyleyen genç kadın “Annem bu durumdan çok memnun değil, ama şaşırtıcı bir şekilde babam çok destekleyici. O da üniversiteye gittiği için, duruma başka bir açıdan bakabiliyor. Annem yakınlarına kızının hastanede çalıştığını söylüyor ve Playboy kariyerimi es geçiyor” dedi.
Danielle, Playboy modeli olarak yaptığı kariyerin doktorluk kariyerini etkileyebileceğinin farkında olduğunu ve aldığı önlemler olduğunu söyleyerek “Çek Cumhuriyeti’ndeki çıplak fotoğraflarım için farklı bir isim kullandım. Bir gün doktor olacağım ve insanların beni Google’da çıplak görmesini istemiyorum” dedi.
Danielle, sevgilisiyle Playboy kulübünde çalışırken tanışmış. Kimi zaman tartışmalar yaşansa da, erkek arkadaşı her zaman Danielle’e destek olmuş. Kendini feminist olarak tanımlayan Danielle, “Playboy’un cinsiyetçi olduğunu düşünmüyorum, aksine kadınlığı övdüğünü düşünüyorum” diyerek Playboy’un kadınları aşağılamadığını, aksine kadınlığı kutladığını söyledi.
“Şunu vurgulamak istiyorum, ben bir modelim ve akıllı biriyim. Bir gün doktor olsam da vücudumu ve kendime duyduğum güveni göstermeye devam edebilirim” diyen Danielle, koronavirüs sırasında hastanede çalışmaya devam ettiğini ve iki farklı hayata sahip olmaktan dolayı pişman olmadığını söylüyor.
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