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Güneşi gören Hande Sarıoğlu taytını giyip ayna önüne geçti

22.03.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dansıyla, açıklamalarıyla ve videolarıyla sürekli gündem olan ünlü spiker Hande Sarıoğlu güneşi görünce mutlu oldu. Taytını giyip spor yapmadan önce poz veren Hande Sarıoğlu hayranlarının dikkatini çekmeyi yine başardı.

Güneşi gören Hande Sarıoğlu taytını giyip ayna önüne geçti

Spikerlik yaparken kişisel hesabından paylaşmış olduğu oryantal dansı nedeniyle işinden olan Hande Sarıoğlu Youtube programlarıyla öne çıkıyor. Son dönemde Aleyna Kalaycıoğlu ile yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Sarıoğlu iddialı tarzı ve açıklamalarıyla gündemde...

Türkiye'nin en büyük sorununun cinsellik olduğunu belirten Sarıoğlu, ''Arkadaşlar, siyaset, kültür, sanat olabilecek bütün sektörlerde en büyük sorun seks. Bunu aşamadığımız için ilerleyemiyoruz. Bir de şöyle bir şey var: Sevişmek, varoluş sebebimiz. Senin 'meme' diye abarttığın şey, doğduğunda beslendiğin yerdi. Sen bunu emerek büyüyorsun oğlum! Ben mi bu kadar basitleştiriyorum bu konuyu, ben mi yanlış düşünüyorum, anlamıyorum. Ne kadar abartıyorsunuz ya!'' ifadeleriyle son olarak gündeme gelen Hande Sarıoğlu karlı günlerden sonra güneşi görünce mutlu oldu.

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Spor taytını ve sütyenini giyip ayna önüne geçen ünlü spiker spor öncesi poz verdi.

Hande Sarıoğu "Kas yapma zamanı, karınlar fora" notuyla hayranlarından beğeni aldı.


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