Güney Koreli ünlü DJ Hwang So-hee, kıyafetinden dolayı uçağa alınmayınca yarı çıplak seyahat etti

Dünya genelinde geniş bir hayran kitlesi bulunan Güney Koreli DJ, New York’tan Los Angeles’a gitmek istedi. Uçak kullanarak seyahat etmeyi düşünen ünlü DJ oldukça ilginç bir durumla karşılaştı. Ünlü ismin eşofman takımını rahatsız edici bulan havayolu şirketi yetkilileri So-hee’de eşofmanını çıkartmasını istedi.

YOLCULAR ŞİKAET ETTİ

So-hee’in hiçbir sorunla karşılaşmadan New York’tan uçağa bindiği iddia edilirken diğer yolcuların şikayeti üzerine So-hee yeniden havalimanına getirildi. Ünlü isim ve havayolu şirketi yetkilileri arasında yaşanan tartışmanın ardından So-hee seyahat edebilmek için eşofman takımını çıkartarak yarı çıplak bir şekilde uçağa geri bindi.



