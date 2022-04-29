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Güney Koreli ünlü DJ Hwang So-hee, kıyafetinden dolayı uçağa alınmayınca yarı çıplak seyahat etti

29.04.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Koreli DJ Hwang So-hee, New York’tan Los Angles’a uçmak için havalimanının yolunu tuttu. Havalimanı personeli eşofman takımının arkasında küfür yazdığı için kadının kıyafetinin uçağa binmek için uygun olmadığını dile getirdi. So-hee bunun üzerine eşofmanlarını çıkartarak yarı çıplak bir şekilde uçağa bindi.

Güney Koreli ünlü DJ Hwang So-hee, kıyafetinden dolayı uçağa alınmayınca yarı çıplak seyahat etti

Dünya genelinde geniş bir hayran kitlesi bulunan Güney Koreli DJ, New York’tan Los Angeles’a gitmek istedi. Uçak kullanarak seyahat etmeyi düşünen ünlü DJ oldukça ilginç bir durumla karşılaştı. Ünlü ismin eşofman takımını rahatsız edici bulan havayolu şirketi yetkilileri So-hee’de eşofmanını çıkartmasını istedi.

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YOLCULAR ŞİKAET ETTİ

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So-hee’in hiçbir sorunla karşılaşmadan New York’tan uçağa bindiği iddia edilirken diğer yolcuların şikayeti üzerine So-hee yeniden havalimanına getirildi. Ünlü isim ve havayolu şirketi yetkilileri arasında yaşanan tartışmanın ardından So-hee seyahat edebilmek için eşofman takımını çıkartarak yarı çıplak bir şekilde uçağa geri bindi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Güney Kore
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