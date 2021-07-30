Güney Koreliler için tamamen normal! İlk tanışmada bakın ne soruyorlar?

Güney Kore, Asya kültünün içinde geniş yer bulan ve merak edilen bir ülke konumundadır. Gelişen teknolojiyi yakından takip eden ve öncü isimlerinden olan Güney Kore denildiğinde pek çok kişinin aklına çekik gözlü insanlar, güzellik ile kozmetik sektörü ve beyaz ten gelir. Güney Kore’nin bütün bunlarla sınırlı olduğunu düşünmek elbette ki yanıltıcı olacaktır. Güney Kore, modern dünyaya yüzünü dönse de aslında oldukça gelenekselci bir yapıya sahiptir. Yüzyıllardır devam eden geleneklerinin izlerini hala günümüzde görmeniz dahi mümkündür. Bu nedenle Güney Koreli biriyle ilk tanışmanızda kan grubunuzu sorarsa şaşırmayın. Çünkü tıpkı burçlar gibi kan gruplarının insanların kişilik özelliklerini ortaya koyduklarını düşünüyorlar. Hatta sevgililerini seçerken kan gruplarına dikkat ediyorlar.

A GRUBU

Kan grubu A olanların en iyi özelliği aslında dakik ve mükemmel olma eğilimleridir. Alçakgönüllü ve takıntılı olmaları aslında kişilik özelliklerinin en zayıf noktalarıdır. A grubu genellikle utangaç ve gizemli olarak tanımlanır. Son derece dikkatli ve sabırlıdır. Kendi işlerini kurma konusunda cesaretli adımlar atabilirler.

B GRUBU

B grubunun en iyi özelliği yaratıcı ve uysal olmalarıdır. Kafalarına bir şey koyduklarında anında onun için hareket ederler. Hedefleri doğrultusunda hırslıdırlar. Bununla birlikte kimi zaman sorumsuz ve sabırsız olmaları doğalarının en kötü yanlarıdır. Genellikle kendilerine odaklanırlar ve başkalarının düşüncelerini dinlemelerine rağmen son kararı veren taraf olmayı seçerler.

0 GRUBU

Kendisine güvenen, hırslı ve liderlik vasıfları yüksek kişilerdir. İnsan ilişkilerinde oldukça becerikli olara bilinirler. Bazen tma tersine duyarsız, kibirli ve aşırı duygusal olabilirler. Genelde doğuştan liderlik vasıfları yüksektir. Kendi başarılarına odaklanırlar ve hayatları boyunca risk almayı severler.

AB GRUBU

AB grubu sıkılıkla akıl ve mantıkla özdeşleştirilir. Olumlu yönde ‘soğuk kan’ olarak ifade edilir. Akılsızlık, kararsızlık ve asırı eleştiri gibi durumlarda uzak durmayı tercih ederler. Duygularından çok aklın ve sağ duyunun sesine kulak verirler.



