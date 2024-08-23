Günler önce tutuklanmıştı... Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç tahliye oldu! Cezaevinden çıkar çıkmaz çektiği videolar şaşırttı

Futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde şüphelenilerek durdurulmuştu. Sarnıç’ın Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yapan ekipler, Sarnıç hakkında Düzce İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından ‘Suçluyu kayırma’ suçundan arandığını görmüştü.

Bunun üzerine gözaltına alınana Sarnıç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Yağmur Sarnıç, Bakırköy Kadın Cezaevine gönderilmişti.

Kanal D Haber'den İbrahim Konar'ın aktardığı bilgilere göre; Yağmur Sarnıç tahliye oldu. Tahliye olur olmaz aracıyla şehir turuna çıkan Yağmur Sarnıç, son ses müzik açarak videolar çekti. O videolarda imalı ve tehdit içeren sözler paylaştı.

Yağmur Sarnıç'ın bu sözleri kime söylediği merak konusu olurken İbrahim Konar, Sarnıç ve avukatıyla da iletişime geçmek istese de tahliye kararıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

TETİKÇİ TUTTUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık’ı öldürtmek için tetikçi tuttuğu iddiasıyla da uzun süre gündemde kalmıştı. Sarnıç'ın Erdi Sungur ve Baycan Şenürek’le plan yaptığı iddiaları ortaya çıkmıştı.