Günlerce aradılar! Mağazanın içinde hayatını kaybeden çalışanın cansız bedeni üç gün boyunca bulunamadı

MYNET-DIŞ HABERLER 55 yaşındaki Phillip Huntley isimli bir adam 17 yıl boyunca çalıştığı bir süpermarkette hayatına son verdi. CornwallLive'a göre Launceston Road'daki süpermarket Phillip'in cesedinin bulunmasının ardından kapatıldı. Ölümü şüpheli olarak değerlendirilmedi. Polis ekipleri tarafından yapılan soruşturma kapsamında Huntley'in son 25 yıldır akıl sağlığıyla mücadele ettiği ve psikolojik tedavi gördüğü ifade edildi.

"İÇİNE KAPANIK HALE GELMİŞTİ"

Süpermarket çalışanları her hafta sabah 3'ten akşam 11'e kadar aynı vardiya düzeniyle çalıştığı için Huntley'in geliş-gidiş saatlerini bildiklerini söyledi. Güvenlik kamerasında son görüldüğü görüntülerinde Huntley'in iş arkadaşları onun erkenden eve gittiğine inanıyorlardı. Bölüm müdürü evi aradı ama kimse cevap vermedi. Sonraki iki gün onun izin günleriydi.

Soruşturmadaki meslektaşları onun hayatının son aylarında içe kapanık hale geldiğini dile getirdi. Huntley'in cansız bedenini bir iş arkadaşı mağazada uzun zamandır kullanılmayan bir sosyalleşme odasında buldu.