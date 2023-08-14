Öğretmen ve öğrencinin yasak aşkı ifşa edildi! Otel odasında yakalandılar... Ortalık bir anda karıştı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Karolina eyaletinde öğretmen olarak görev yapan 33 yaşındaki Maria Heyliger, bir otel odasında 18 yaşındaki kimliği açıklanmayan öğrencisiyle yakalandı. Öğrencisiyle ilişkisi olduğunu itiraf eden İngilizce öğretmeni ve öğrencisinin 6 Mayıs ila 13 Haziran tarihleri arasında otelde konakladıkları açıklandı. Öğrencinin kimliği açıklanmadı ancak mahkemeye sunulan raporda ilişkilerinin detaylarında yer verildi.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Öğrencinin ailesinin ilişkiyi fark ederek polise ihbar etmesi üzerine Heyliger 4 Ağustos’ta tutuklandı. Öğrencisiyle cinsel ilişkide bulunmakla suçlanan Heyliger, 23 bin sterlin (yaklaşık 789 bin TL) kefaret ödeyerek serbest bırakıldı.