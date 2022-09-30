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  4. Günlerce yemek yiyemeyen adamın midesinden 63 tane kaşık çıktı! Doktorlar şoke oldu

Günlerce yemek yiyemeyen adamın midesinden 63 tane kaşık çıktı! Doktorlar şoke oldu

30.09.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın Uttar Pradesh kentindeki Muzaffarnagar bölgesinde yaşayan 32 yaşındaki adam tam 1 yıldır yemek yiyemiyordu. Şiddetli mide ağrısı ve zayıflama şikayetiyle doktora başvuran adamın mide röntgeni çekildi. Sonuçların ardından ise adamın midesinde 63 tane kaşık sapı olduğu tespit edildi ve acilen ameliyata alındı.

Günlerce yemek yiyemeyen adamın midesinden 63 tane kaşık çıktı! Doktorlar şoke oldu

Hindistan’ın Muzaffarnagar bölgesinde yaşayan 32 yaşındaki ismi açıklanmayan adam şiddetli mide ağrısıyla hastaneye başvuran adam tam 1 yıldır yiyecek ve sıvı herhangi bir şey tüketemediğinden söz etti. Adamı muayene eden Dr. Rakesh Khuran, röntgen sonuçlarını incelediğinde başlangıçta bunun bir tümör olduğundan şüphelendiklerini , ancak taramaları daha yakından incelediklerinde midesinde bir grup yabancı cisim bulduklarını söyledi. Ardından ise hasta büyük bir hızla ameliyata alındı.

“HAYATIMDA BÖYLE BİR VAKA GÖRMEDİM”

Ameliyatı yapan cerrah Dr Rakesh Khurana The National'a verdiği demeçte, hastanın midesinde bu kadar çok kaşık görünce şok olduklarını dile getirerek, “63 tane kaşık vardı. Yaklaşık 35 yıllık meslek hayatımda böyle bir vaka görmedim. Nadir tıbbi vakalardan biri. Hasta kaşıkların baş kısmını kırarak sadece saplarını yutmayı tercih etmiş.” dedi.

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BİLEREK YUTUYORMUŞ

Doktorlar, hastanın pika olarak bilinen ve kişinin kömür, metal, kil veya toprak gibi gıda dışı maddeleri aşermesine ve yemeye zorlamasına neden olan psikolojik bir durumdan muzdarip olduğuna inanıyor. Hasta yaklaşık altı ay önce metal nesneleri yemeye başladığını söyledi. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan adamın tedavisi devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Pika sendromu
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