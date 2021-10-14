Günlerde yapılan klasik ve sıradan tariflerden usandınız mı? Sofranızın yıldızı olacak yepyeni tarifler

Neredeyse gelenekselleşen gün ikramlıklarına haksızlık etmek istemeyiz, onları hala çok seviyor ve sohbet ederken çayla birlikte bize eşlik etmelerinden mutluluk duyuyoruz. Ama artık biraz yenilenmenin zamanı geldi! Günlerde herkesin damaklarını çatlatacak farklı tarifler bulmanın zamanı geldi de geçiyor. İşte sofralarınızın baş tacı olacak yepyeni ikramlıklar...

ZERDEÇALLI BUĞDAY SALATASI

MALZEMELER

1 kase iyi haşlanmış aşurelik buğday

2 adet ince kesilmiş sarı dolmalık biber

Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı karabiber ve zerdeçal karışımı

4 çorba kaşığı mandalina veya portakal suyu

2 çorba kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı silme tuz

HAZIRLANIŞI

Büyükçe bir kasede malzemeleri iki kaşık yardımıyla karıştırın.

Karıştırırken buğday tanelerini ezmemeye dikkat edin.

1 saat buzdolabında dinlenmiş olan salatanızı bir kez daha karıştırın.

Zerdeçal ve portakal suyu salatanın rengini sarıya döndürecek.

Salatanızı kayık tabağa koyun.

Üzerine ince limon ve portakal dilimleri dizin.

Taze yeşilliklerle süsleyin.

SARIMSAKLI ÜÇ PEYNİRLİ EKMEK

MALZEMELER

1 paket kuru maya

3 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

1.5 su bardağı ılık süt

1 su bardağından az sıvı yağ

4 diş sarımsak rendesi

8 dilim hamburger peyniri

2 kaşık dolusu krem peynir

2 su bardağı parmesan rendesi

1 tatlı kaşığı kekik

HAZIRLANIŞI

Sütü, mayayı, şekeri, tuzu, yağı, unu karıştırın.

1 saat dinlendirin.

Geniş bir tepsiye fırın kağıdı serin.

Hamuru tepsiye dökün.

Tavada hamburger peynirini ve krem peyniri eritin.

İçine sarımsak rendesini katarak karıştırın.

Karışımı hamurun üzerine yayın.

180 derecede altı kızarıncaya kadar pişirin.

Parmesan peynirini serpiştirin.

Fırının üst gözünde 3 dakika bekletin.

Çıkarınca üzerine kekik serpin ve pizza gibi dilimleyerek servis yapın.

TAHİNLİ CEVİZLİ PUF

MALZEMELER

1 yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 çay bardağı süt

1 paket kabartma tozu

2 çorba kaşığı şeker

2 kaşık tahin

1 çay bardağı ceviz

HAZIRLANIŞI