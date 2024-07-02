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Günlerdir gündemdeler! Nez ve Rüştü Onur Atilla beraber görüntülendi... "Dava günü alınmıştı"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.07.2024 06:48
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10 yıllık evliliğini 10 Haziran’da noktalayan Rüştü Onur Atilla, boşanmadan kısa süre sonra şarkıcı Nez ile aşkını ilan edince gündem oldu. Taze aşıklar ilk kez birlikte görüntülendi ve oyuncu bakın boşanmasına dair neler dedi.

Günlerdir gündemdeler! Nez ve Rüştü Onur Atilla beraber görüntülendi... "Dava günü alınmıştı"

Güldür Güldür Show ile tanınan Rüştü Onur Atilla'nın 10 yıldır evli olduğu Sinem Ayyıldız ile 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma ile yollarını ayırdığı ortaya çıkmıştı.

Boşanmadan kısa süre sonra Nez ile yeni aşka yelken açan oyuncu 'ihanet' iddialarıyla gündeme gelince bu iddiaları yalanladı.

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Onur Atilla ile boşandıktan 20 gün sonra aşk yaşamaya başladığı şarkıcı Nez’den ilk kez görüntülendi.

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Aramızda Kalmasın'a konuşan Atilla “Nez’le 2 yıldır takipleşiyoruz. Mayıs’ta tanıştık. Ama dava günü alınmış, boşanma süreci başlamıştı" dedi.

Rüştü Onur Atilla ayrıca "Bu bir süreçti. 10 yıllık evli olan biri olarak, 23 yıldır tanıştığı eşiyle ayrılık sürecine giren biri olarak bir an önce bir ilişkiye başlamak gibi bir hayalde ya da planda olan biri değilim" dedi.

Express


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