Günlerdir kayıp, ailesine not bırakıp silah almış! Kayıp üniversiteli Ali Kemal Yüce'nin telefon sinyali orada tespit edildi

İstanbul'da oturan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali Kemal Yüce'den günlerdir haber alınamıyor. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Yüce'ye ait cep telefonun Kocaeli'nden sinyal verdiği tespit edildi. Kaybolmadan önce ailesine not bıraktığı ve silah aldığı öğrenilen Yüce için ekipler, Kandıra'nın Kefken bölgesinde arama çalışması başlattı.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde oturan Maltepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ali Kemal Yüce'den haber alamayan ailesi, 15 Haziran'da polise kayıp başvurusunda bulundu. Yüce'nin kaybolmadan önce ailesine not bıraktığı ve silah aldığı öğrenildi.

BÖLGEDE ARAMA BAŞLATILDI

Yapılan araştırmada Yüce'nin bilgileri ile cep telefonunun en son Kandıra ilçesine bağlı Kefken bölgesinde sinyal verdiği tespit edildi. Bilgiler doğrultusunda jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede ve denizde arama çalışması başlattı.

Kaynak: DHA

