Günlerdir yargılanıyordu... Gwyneth Paltrow suçsuz bulundu

Marvel serisindeki Pepper Potts rolüyle tanınan ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow 2016 yılında kayak yaparken yaşadığı bir kaza nedeniyle davalık olmuştu.

Oyuncuya 300 bin dolarlık dava açan 76 yaşındaki Terry Sanderson, oyuncuya dava açtı.

Paltrow'un hızlı bir şekilde kendisine çarptığını, kaburga kemiklerinde kırık olduğunu ve beyninde kalıcı hasar kaldığını iddia etmişti. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden 50 yaşındaki Paltrow, Sanderson'ın asıl kendisine çarptığını iddia ederek ona karşı dava açmıştı.

1 DOLARLIK DAVA

Sanderson'dan yalnızca 1 dolar talep eden Oscar'lı oyuncu, jüri tarafından suçsuz bulundu.

Paltrow'un kararın açıklanmasının ardından mahkeme salonunu terk ederken Sanderson’a hafifçe eğilerek, “İyi olmanızı diliyorum” demesi dikkat çekti.



