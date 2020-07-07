Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki...

8 Temmuz günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak. Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde. 8 Temmuz 2020 Çarşamba günlük burç yorumları 8 Temmuz 2020 Çarşamba Koç Burcu Günlük Burç Yorumları Duygularınızdan emin olsanız bile adım atmıyorsunuz ama bunu ertelemeyin. Bazı şeyler ertelendiğinde balık gibi avuçlarınızın içinde kayabilir. Bu aralar yuva kurma hayali ile yanıp tutuşuyor olabilirsiniz. Yakın bir tarihe kadar neredeyse birçok burçdaşınızı evlendirdik. Çekinmeden hareket ederseniz sıra size de gelecektir. Duygularınızı açıklamayı ertelemeyin, özellikle bugün cesaretle hareket edin. 2020 TEMMUZ AYI AYLIK BURÇLARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ 8 Temmuz 2020 Çarşamba Boğa Burcu Günlük Burç Yorumları Hayatınızda inandığınız bazı şeyleri değiştirip, büyük yenilikler yapma kararı alacağınız bir dönemden geçiyorsunuz. Önümüzdeki 6 sene sizi büyük kurallarınızı yerle bir edecek günler geçireceksiniz. Duygusal anlamda büyük bir adımdan dönebilirsiniz. Akrabalarınıza ya da iş arkadaşlarınıza karşı sert tutumlarınız ilerde sizi çok kötü etkileyecek. Yakınlarınızı karşınıza almayın.

8 Temmuz 2020 Çarşamba İkizler Burcu Günlük Burç Yorumları Annenizin sağlığı ile ilgili bazı sıkıntılar gündeme gelecek. Bununla çok yoğunlaştığınızdan dolayı stres yaparak partnerinizle yolları daha ayırabilirsiniz. Ani kararlara ve öfke patlamalarına dikkat. Her şeye rağmen kendinizi geliştirmeye devam ediyorsunuz. Önceki yıllarda tepki verdiğiniz birçok şey şimdi sizi etkilemiyor bile. 6 - 12 TEMMUZ HAFTALIK BURÇ YORUMLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ 8 Temmuz 2020 Çarşamba Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumları Duygusal patlamalar, kırgınlıklar, ani çıkışlar… Partnerinizle yolları ayırmak için birçok sebebiniz olacak. Yargılamadan önce aynaya bakarsanız aslında her şey düzelebilir. Değiştirmek istediğiniz kişiler karşısında güç göstermesi yapmayın, kendinizi değiştirin. Gereğinden fazla gergin oluşunuz çok değerli insanların sizden uzaklaşmasına sebep olacak. Kendinizi sakinleştirecek bir şeyler yapmayı deneyin, çevrenizdekilerden uzak durun. 8 Temmuz 2020 Çarşamba Aslan Burcu Günlük Burç Yorumları #

Bazı şeyleri değiştirme hevesiniz kursağınızda kalabilir. Zamanında yapmadığınız işler, ertelediğiniz ve atmadığınız adımlar başınıza birçok şeyin gelmesine neden olabilir. Sağlığınızla ilgili bazı sorunlar yaşayabilir, küçük kazalar geçirebilirsiniz. Örneğin; bir dişiniz kırılabilir, kemiğiniz çatlayabilir… Kaş yapayım derken göz çıkarabilir; yardım edeceğiniz insanlara destek olmaya çalışırken siz kaza yapabilirsiniz. Başkalarına iyilikten fazlasını yapmayın, mesela köleymiş gibi hareket etmeyin.

2020 TEMMUZ AYI AYLIK BURÇLARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ 8 Temmuz 2020 Çarşamba Başak Burcu Günlük Burç Yorumları #

Önümüzdeki 15 gün içerisinde aşk kapıyı çalabilir. Çok mutlu olacağınız bir ilişkiye yelken açabilirsiniz. Evli olanlar ise bebek bekleyeceği bir döneme girecekler. Eğer bebek arzunuz yoksa önümüzdeki 15 gün dikkat etmelisiniz. Güzel duygular taşıyacağınız ve mutlu olacağınız bir döneme giriyorsunuz. 8 Temmuz 2020 Çarşamba Terazi Burcu Günlük Burç Yorumları Kendinizi duygusal olarak çok güçlü hissedeceğiniz bir döneme gireceksiniz. Yalnızlıktan korkmayan ve kendi kendine yetebilen bir insan olduğunuz için insanların size karşı bakış açıları çok farklı. Sizden çekinmeleri ve yerine göre korkmaları çok normal. Duygusal anlamda birilerinin size ulaşmasını bekliyor ya da istiyorsanız mutlaka adım atıp, açık kapı bırakmalısınız. 6 - 12 TEMMUZ HAFTALIK BURÇ YORUMLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ 8 Temmuz 2020 Çarşamba Akrep Burcu Günlük Burç Yorumları #

Bazen insanları hayatımızdan çıkarır bazı dostlarımıza ise küseriz. Siz bu aralar yakın dostlarınızdan birilerine çok kızmış ama hayatınızdan çıkarmayı düşünmüyorsunuz. Alınganlığınız üzerinizde ama bu kez haklılık payınız çok. Biraz sakinleştikten sonra karşı tarafın size adım atmasını bekliyorsunuz. Ertelediğiniz işleriniz varsa mutlaka başlayın. Geleceğiniz için bazı planları harekete geçireceğiniz bir gün.