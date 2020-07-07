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Günlük Burç Yorumları (8 Temmuz 2020 Çarşamba)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 17:30 | Son Güncelleme

8 Temmuz 2020 günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak. Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

Günlük Burç Yorumları (8 Temmuz 2020 Çarşamba)

Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki...
8 Temmuz günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak. Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

8 Temmuz 2020 Çarşamba günlük burç yorumları

8 Temmuz 2020 Çarşamba Koç Burcu Günlük Burç Yorumları

Duygularınızdan emin olsanız bile adım atmıyorsunuz ama bunu ertelemeyin. Bazı şeyler ertelendiğinde balık gibi avuçlarınızın içinde kayabilir. Bu aralar yuva kurma hayali ile yanıp tutuşuyor olabilirsiniz. Yakın bir tarihe kadar neredeyse birçok burçdaşınızı evlendirdik. Çekinmeden hareket ederseniz sıra size de gelecektir. Duygularınızı açıklamayı ertelemeyin, özellikle bugün cesaretle hareket edin.

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8 Temmuz 2020 Çarşamba Boğa Burcu Günlük Burç Yorumları

Hayatınızda inandığınız bazı şeyleri değiştirip, büyük yenilikler yapma kararı alacağınız bir dönemden geçiyorsunuz. Önümüzdeki 6 sene sizi büyük kurallarınızı yerle bir edecek günler geçireceksiniz. Duygusal anlamda büyük bir adımdan dönebilirsiniz. Akrabalarınıza ya da iş arkadaşlarınıza karşı sert tutumlarınız ilerde sizi çok kötü etkileyecek. Yakınlarınızı karşınıza almayın.

8 Temmuz 2020 Çarşamba İkizler Burcu Günlük Burç Yorumları

Annenizin sağlığı ile ilgili bazı sıkıntılar gündeme gelecek. Bununla çok yoğunlaştığınızdan dolayı stres yaparak partnerinizle yolları daha ayırabilirsiniz. Ani kararlara ve öfke patlamalarına dikkat. Her şeye rağmen kendinizi geliştirmeye devam ediyorsunuz. Önceki yıllarda tepki verdiğiniz birçok şey şimdi sizi etkilemiyor bile.

6 - 12 TEMMUZ HAFTALIK BURÇ YORUMLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

8 Temmuz 2020 Çarşamba Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumları

Duygusal patlamalar, kırgınlıklar, ani çıkışlar… Partnerinizle yolları ayırmak için birçok sebebiniz olacak. Yargılamadan önce aynaya bakarsanız aslında her şey düzelebilir. Değiştirmek istediğiniz kişiler karşısında güç göstermesi yapmayın, kendinizi değiştirin. Gereğinden fazla gergin oluşunuz çok değerli insanların sizden uzaklaşmasına sebep olacak. Kendinizi sakinleştirecek bir şeyler yapmayı deneyin, çevrenizdekilerden uzak durun.

8 Temmuz 2020 Çarşamba Aslan Burcu Günlük Burç Yorumları

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Bazı şeyleri değiştirme hevesiniz kursağınızda kalabilir. Zamanında yapmadığınız işler, ertelediğiniz ve atmadığınız adımlar başınıza birçok şeyin gelmesine neden olabilir. Sağlığınızla ilgili bazı sorunlar yaşayabilir, küçük kazalar geçirebilirsiniz. Örneğin; bir dişiniz kırılabilir, kemiğiniz çatlayabilir… Kaş yapayım derken göz çıkarabilir; yardım edeceğiniz insanlara destek olmaya çalışırken siz kaza yapabilirsiniz. Başkalarına iyilikten fazlasını yapmayın, mesela köleymiş gibi hareket etmeyin.

2020 TEMMUZ AYI AYLIK BURÇLARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

8 Temmuz 2020 Çarşamba Başak Burcu Günlük Burç Yorumları

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Önümüzdeki 15 gün içerisinde aşk kapıyı çalabilir. Çok mutlu olacağınız bir ilişkiye yelken açabilirsiniz. Evli olanlar ise bebek bekleyeceği bir döneme girecekler. Eğer bebek arzunuz yoksa önümüzdeki 15 gün dikkat etmelisiniz. Güzel duygular taşıyacağınız ve mutlu olacağınız bir döneme giriyorsunuz.

8 Temmuz 2020 Çarşamba Terazi Burcu Günlük Burç Yorumları

Kendinizi duygusal olarak çok güçlü hissedeceğiniz bir döneme gireceksiniz. Yalnızlıktan korkmayan ve kendi kendine yetebilen bir insan olduğunuz için insanların size karşı bakış açıları çok farklı. Sizden çekinmeleri ve yerine göre korkmaları çok normal. Duygusal anlamda birilerinin size ulaşmasını bekliyor ya da istiyorsanız mutlaka adım atıp, açık kapı bırakmalısınız.

6 - 12 TEMMUZ HAFTALIK BURÇ YORUMLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

8 Temmuz 2020 Çarşamba Akrep Burcu Günlük Burç Yorumları

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Bazen insanları hayatımızdan çıkarır bazı dostlarımıza ise küseriz. Siz bu aralar yakın dostlarınızdan birilerine çok kızmış ama hayatınızdan çıkarmayı düşünmüyorsunuz. Alınganlığınız üzerinizde ama bu kez haklılık payınız çok. Biraz sakinleştikten sonra karşı tarafın size adım atmasını bekliyorsunuz. Ertelediğiniz işleriniz varsa mutlaka başlayın. Geleceğiniz için bazı planları harekete geçireceğiniz bir gün.

8 Temmuz 2020 Çarşamba Yay Burcu Günlük Burç Yorumları

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Maddi anlamda kayıplar yaşayacağınız bir gün. Uzun zamandır biriktirdiğiniz paranızı “biraz tatil yapayım” derken tamamiyle bitirebilir hatta yüklü miktarda borçlanabilirsiniz. Abartı harcamalardan uzak durun. Gelecek dönemlerde ihtiyacınız olduğunda ellerinizin boş olması sizi üzebilir. Duygusal olarak geçici heveslerin olduğu bir gün. Çok fazla sosyalleşmeyin, insanlar sizi merak etsin.

2020 TEMMUZ AYI AYLIK BURÇLARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

8 Temmuz 2020 Çarşamba Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumları

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Kendinizi eleştireceğiniz ve içe dönüp sorgulayacağınız bir gün olabilir. Egolu davranışlarınızdan uzak kalmalısınız, etrafınızdan yakınlarınızı uzaklaştırıyorsunuz. Güç gösterisi sizi zamanla daha kötü bir insan yapar, buna engel olun. Bazı şeyleri tadında bırakın. Partnerinize karşı saygılı olun ve maddi karşılaşmalar yapmayın. Toplumda kadına ve erkeğe sunulan imkanlar maalesef her zaman aynı olmuyor.

8 Temmuz 2020 Çarşamba Kova Burcu Günlük Burç Yorumları

Bazı şeyleri tamamen hayatınızdan çıkararak sıfırdan başlayacağınız ya da sıfırdan başlama planı yapacağınız bir gün. Sorunlu bir ilişkiyi bitirebilirsiniz. Bu sizi rahatlatacak, kangren olan yeri kesip atmak en iyisi. Değişimler size harika şeyler getirecek. Maddi ve manevi olarak ruhunuzun doyacağı planlar yapacaksınız. En güzel günleriniz asıl bu planları yapmaya başladığınızda olacak.

6 - 12 TEMMUZ HAFTALIK BURÇ YORUMLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

8 Temmuz 2020 Çarşamba Balık Burcu Günlük Burç Yorumları

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Bu zamana kadar ektiğiniz meyvelerin fidanlarını toplama dönemindesiniz. Eğer negatif şeyler yaptıysanız her şey daha da kötüye gidecek. Pozitif işler yaparak bu güne geldiyseniz, oturun ve bir film gibi en güzel hikayelerinizi izleyin. Sonuç ne olursa olsun sizin minicik ve beyaz tavşan görünümlü kalbiniz her şeyi düzeltmek için size fırsatlar sunacak.

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