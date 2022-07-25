MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gupse Özay'dan 8. ay pozu! Geri sayım başladı

Gupse Özay'dan 8. ay pozu! Geri sayım başladı

25.07.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020'de kendisi gibi oyuncu olan Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay'dan yeni pozlar geldi. Anne olmaya hazırlanan Özay, hamileliğinin 8. ayına girdi. Ünlü senarist ve oyuncu, arkadaşlarıyla çıktığı tatilden yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Gupse Özay'dan 8. ay pozu! Geri sayım başladı

'Deliha' filminin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Gupse Özay (37) ile Barış Arduç (34), iki yıl önce Çeşme'de nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren Özay ve Arduç, şimdilerde ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor.

3480000_90b2c85c120a0366abdce79c58c53729_640x640

Kız bebek bekleyen çiftten Özay, arkadaşları ve ailesiyle birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal meyda hesabından yayınladı.

3480000_c3b84014b52859e705354a4d6c47b613_640x640

Aralarında; Öykü Karayel, Engin Öztürk, Önder Öztarhan, Melikşah Altuntaş ve Sarp Apak gibi ünlü isimlerin yer aldığı fotoğraflarda Özay'ın karnının iyice büyüdüğü görüldü.

3480000_540fd398d988781b1c8474605a37747e_640x640
8 aylık hamile olan Gupse Özay'ın pozları, hayranlarından kısa sürede yoğun ilgi gördü. Özay'ın paylaşımına; Can Bonomo, Songül Öden, Açelya Akkoyun, Büşra Pekin, Sinem Kobal, Başak Dizer, Esra Erol, Mert Öner, Hülya Duyar ve Esra Ruşan gibi birçok ünlü isim yorum yaptı.

3480000_b02aac99b5971ceb79fac411fc30889e_640x640

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Var Mısın Yok Musun'un unutulmaz ismi son haliyle şaşırttı! 10 TL kazanmıştıVar Mısın Yok Musun'un unutulmaz ismi son haliyle şaşırttı! 10 TL kazanmıştı
Ünlü isimlerin tangalı videolarını görünce...Ünlü isimlerin tangalı videolarını görünce...
Ateşli sahneler tepki çekti! "Ahlaksızlar kervanına katılmış"Ateşli sahneler tepki çekti! "Ahlaksızlar kervanına katılmış"
Anahtar Kelimeler:
Gupse Ozay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu!

Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu!

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor!

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor!

Çöp evde bulunan çocukla ilgili yeni gelişme!

Çöp evde bulunan çocukla ilgili yeni gelişme!

Emekliye güzel haber! 28'inde hesaplarda olacak

Emekliye güzel haber! 28'inde hesaplarda olacak

Takip ettiği kadına dehşeti yaşattı! 'Bir anda gözüm döndü'

Takip ettiği kadına dehşeti yaşattı! 'Bir anda gözüm döndü'

Estetik oldu 4 senedir bitkisel hayatta!

Estetik oldu 4 senedir bitkisel hayatta!

İlginizi Çekebilir

Elon Musk yine skandala karıştı! Google'ın kurucusunun eşiyle...

Elon Musk yine skandala karıştı! Google'ın kurucusunun eşiyle...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Sadece 8 yaşındayken üç kişiyi öldürdü

Sadece 8 yaşındayken üç kişiyi öldürdü

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.