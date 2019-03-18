MAGAZİN

Gupse Özay'dan samimi itiraflar!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.03.2019 20:06 | Son Güncelleme

Eğlenceli ve hareketli kişiliğiyle tanınan ünlü oyuncu Gupse Özay, konuk olduğu Lezzet Akademisi programında hem herkesi güldürdü hem de şaşırttı.

Gupse Özay'dan samimi itiraflar!

Mutfakla arasının iyi olduğunu söyleyen oyuncu, merdane ve oklavanın farkını bilmediğini itiraf etti.

Hamur açan genç şef adaylarından biri merdane kullanırken diğeri oklava kullanınca Gupse Özay, ikisinin farklı isimleri olduğunu orada öğrendi. Sempatik Türkçe'siyle tüm izleyenlerin sempatisini kazanan Danilo Zanna da bu gerçek karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Modaretörlüğünü Sedef İybar'ın üstlendiği yarışmanın, jüri koltuğunda fenomen şefler Aylin Yazıcıoğlu, İsmet Saz ve Danilo Zanna oturuyor. Genç şef adaylarının mutfak koçluğunu Berfin Erdoğan'ın üstlendiği Lezzet Akademisi her Pazar 16.15'te Show TV'de!

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Anahtar Kelimeler:
Gupse Özay lezzet akademisi

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