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Gupse Özay’ı çocukluğuna döndüren çiçek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 10:07 | Son Güncelleme

Ev karantinası günlerinde meslektaşları kadar çok paylaşımda bulunmayan oyuncu Gupse Özay, paylaştığı bir çiçek fotoğrafı üzerinden çocukluk yıllarına döndü.

Gupse Özay’ı çocukluğuna döndüren çiçek

Sadece oyunculuğuyla değil kalemiyle de beğeni toplayan oyuncu Gupse Özay, pek çok ünlü isim gibi ev karantinası günlerinin bitmesini bekliyor. Bu süre zarfında sosyal medya hesabını pek de aktif kullanmayan Özay, yaptığı paylaşımla takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü.

Evinin bahçesindeki sardunya bitkisinin yapraklarını el tırnaklarının üzerine koyan Özay, çocukluk yıllarına dair şu anısını paylaştı:

gupseic-instagram

“Çocukken sardunyadan çıldırmış gibi tırnak yapardım. Beyazdan da yapardım. Bozulunca ağlardım. Tırnağımı bozdular diye sokakta kavga etmişliğim bile var. Hey gidi. Canım sardunya “


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Anahtar Kelimeler:
Gupse Özay, çiçek,

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