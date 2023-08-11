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  4. Gupse Özay ile Barış Arduç’un kızları ilk kez görüntülendi! Denizde keyifli anlar

Gupse Özay ile Barış Arduç’un kızları ilk kez görüntülendi! Denizde keyifli anlar

11.08.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gupse Özay ile Barış Arduç aşklarıyla sık sık gündeme geliyor. Gözlerden uzak yaşamaya dikkat eden çift şu sıralar tatilde. 1 yaşındaki kızları Jan Asya ilk defa Çeşme'de görüntülenen çiftin kızlarını görenler "Aynı babası" dedi.

Deliha film setinde tanışan Barış Arduç ile Gupse Özay çifti Temmuz 2020'de nikah masasına taşımıştı. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çiftin kızları Jan Asya, 9 Eylül 2022'de doğmuştu. Kızlarını pek paylaşmayan çiftten Arduç kısa süre önce bebeğin kime benzediğine dair sorulara verdiği şu yanıtla kalpleri fethetmişti:

"Karıma aşığım, kızımın karıma benzemesi benim için müthiş bir şey."

Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, bebekleri Jan Asya ile ilk defa Çeşme'de görüntülendi. 1 yaşındaki kızlarını denize alıştırmaya çalışan çift, onunla oyunlar oynadı.

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Sabah'ta yer alan habere göre; bir süre sonra Asya'nın şişme su yatağını denize götüren Barış Arduç, günün ilerleyen dakikalarında da kızını havalara uçurup güldürdü.

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Eğlenceli anlar sonrası hava rüzgarlı olduğu için annesi Asya'yı karaya çıkarıp havluya sardı. Çifti ve bebeklerini görenler "Tıpkı babası" derken kimi sosyal medya takipçisi ise "Anneye de babaya da benziyor" yorumunda bulundu.

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