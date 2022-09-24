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Gupse Özay kızını paylaştı! Ünlü oyuncunun eğlenceli anları... “Yok canım ne kıskançlığı?”

24.09.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deliha film setinde tanışan Gupse Özay ve Barış Arduç çifti 2020 yılının Temmuz ayında 6 yıllık birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Geçtiğimiz günlerde ünlü çift kızlarını kucağına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Gupse Özay Jan Asya adını verdikleri kızları ve köpekleriyle eğlenceli bir paylaşıma imza attı.

Gupse Özay kızını paylaştı! Ünlü oyuncunun eğlenceli anları... “Yok canım ne kıskançlığı?”

Oyuncu Gupse Özay kendisi gibi oyuncu olan Barış Arduçla 2020 yılının Temmuz ayında Çeşme’de gerçekleşen sade bir nikah töreniyle hayatını birleştirmişti. Senaryosunu Gupse Özay’ın yazdığı Deliha filminin setinde tanışan ve kısa sürede arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili dünyaevine girdikten sonra Jan Asya adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı. Çiftin kızlarına verdikleri isim sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Gupse Özay kızı Jan Asya ve köpeğinin bir anını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Evliliklerinin ikinci yılında kızlarını kucaklarına alan ünlü çift sosyal medya hesaplarında sık paylaşım yapmayı tercih etmiyordu. Barış Arduç’un kızıyla paylaşımının sonrasında Gupse Özay’dan da bir hamle geldi. Güzel oyuncu kızı kucağındayken sevimli köpeklerinin bakışını çekerek “Yok canım ne kıskançlığı?” notunu ekledi.

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