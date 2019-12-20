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Guy Ritchie imzalı The Gentleman’dan aksiyon dolu fragman

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Guy Ritchie imzalı The Gentleman’dan Türkçe alt yazılı fragman yayınlandı. Aksiyon dolu fragmanda suç dünyasının nasıl karıştığını izliyoruz. The Gentleman’ın, 2020’nin ilk aylarında vizyondaki yerini alması planlanıyor.

Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Snatch ve Revolver gibi unutulmaz filmlerle sinema dünyasına adım atan son olarak 2019 yılının en çok gişe hasılatı elde eden filmlerinden biri olan Aladdin’i yönetmen Guy Ritchie imzalı The Gentleman’dan Türkçe alt yazılı fragman yayınlandı.

Oscar ödüllü Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Colin Farrell, Hugh Grant ve Michelle Dockery gibi yıldız isimleri bir araya getiren film, bir uyuşturucu baronunun hikayesini konu alıyor. Guy Ritchie, The Gentlemen filminden sonra Cash Truck adlı bir soygun filmi çekecek ve başrolünü eski gözdesi Jason Statham'a verecek.

THE GENTLEMAN KONUSU

Mickey Pearson (Matthew McConaughey), Londra’da kurduğu dev suç imparatorluğunu bırakıp ailesiyle birlikte Amerika’ya dönmeye kararlıdır. İşlerini devretmek için ünlü milyarder Matthew (Jeremy Strong) ile anlaşmayı planlarken, bir yandan da gözü gibi baktığı arazilerini Coach (Collin Farrell) ve çetesinden korumaya çalışır. Attığı her adımı takip eden özel dedektif Fletcher (Hugh Grant) ise Mickey’nin çevirdiği dolapları ortaya çıkarma peşindedir. Bu sonu gelmeyen entrikalar ağında, Mickey hayal ettiği gibi işin içinden sıyrılabilecek midir?


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The Gentleman The Gentleman fragman

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