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  4. ‘Güzel Aşklar Diyarı’na geri sayım başladı! Özgür Emre Yıldırım, 'Cihangir'i anlattı...

‘Güzel Aşklar Diyarı’na geri sayım başladı! Özgür Emre Yıldırım, 'Cihangir'i anlattı...

23.09.2024 11:55
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23.09.2024 11:55
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Sezonun merakla beklenen dizilerinden biri olan ‘Güzel Aşklar Diyarı’ 23 Eylül Pazartesi (bugün) Kanal D ekranlarında yayımlanacak ilk bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacak.

İmkânsız bir aşk ile güçlü aile bağlarını karşı karşıya getiren “Güzel Aşklar Diyarı’ için geri sayım başladı.Heyecanla beklenen dizi, 23 Eylül Pazartesi (bugün) günü ilk bölümü ile Kanal D’de ekrana gelecek.

Oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanlarıyla dikkat çeken dizide, genç yaşına rağmen birçok yapımda yer alan Özgür Emre Yıldırım da rol alıyor. “Cihangir Alaca”yı canlandıracak olan Yıldırım, “Cihangir’in kara mizah yapan, ironik bir tarafı olmasını istiyorum. Benim böyle bir tarafım var. İroni ve kara mizah severim.” dedi.

AİLENİN EN BÜYÜK TORUNU

Yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül’ün oturduğu dizi, karakterleri ile de çok ses getireceğe benziyor. Dizide Hakim Alaca’nın (Halil Ergün) en büyük torunu Cihangir Alaca’ya hayat veren Özgür Emre Yıldırım, oynadığı karakterden özel hayatına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

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İLK KEZ KAPADOKYA’DA

Yıldırım, Güzel Aşklar Diyarı sayesinde Kapadokya’yı görme fırsatı bulduğuna değinerek “Kapadokya’ya ilk defa geliyorum. Hatta bu yüzden de biraz utanıyorum. İstanbul, Ege... Oralarda çok kaldım. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’yu çok ziyaret etme şansım olmadı. Bunu da bir başlangıç olarak görüyorum.” dedi.

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TUTKULU BİR KARAKTER

Cihangir’in de kendisi gibi tutkulu biri olduğunu, karaktere kendinden de bir şeyler katmak istediğini söyleyen başarılı oyuncu, “Cihangir’in kara mizah yapan, ironik bir tarafı olmasını istiyorum. Benim böyle bir tarafım var. İroni, kara mizah severim. Yönetmenimiz ve senaristlerle bu uyumu yakalarsak kendimden katmak istediğim bir şeyler var.” ifadelerini kullandı.

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AİLEME BUNU YAPAMAM

Yıldırım, dedesini çok küçük yaşta kaybettiğini anlatarak “Dedelerimin eksikliğini hissederim ancak; babamla ve ailemle ilişkilerim çok güçlüdür. Anne, baba, kardeş böyle sımsıkı, sıcak bir aileyizdir. Cihangir hırsları için belki sevdiklerini göz ardı edebilecek bir karakter olsa da ben bunu yapamam.” dedi.

KİMDEN NE ÇIKACAĞI BELLİ DEĞİL

Dizinin en güçlü yanının draması olduğunu vurgulayan genç oyuncu, “Güzel Aşklar Diyarı’nda bizi şaşırtan hikayeler ve karakterler olacak. Kimden ne çıkacağını tahmin edemeyeceğimiz bir durum var. Hatta hikâyede bazı kilit noktalar var. Bizim bile sorumlusunun kim olduğunu bilmediğimiz olaylar var.” değerlendirmesini yaptı.

MAHSUN KIRMIZIGÜL İMZALI

Yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül’ün oturduğu, Güzel Aşklar Diyarı’nın yapımını Med Yapım ve Boyut Film, yapımcılığını ise Fatih Aksoy üstleniyor. Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Akay, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltı Su Alyanak, Lidya Atlik gibi isimler yer alıyor.

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Güzel Aşklar Diyarı, 23 Eylül Pazartesi’den itibaren her pazartesi Kanal D’de ekrana gelecek.

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dizi
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