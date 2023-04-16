MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Güzel Günler'in Selma'sı Leyla Tanlar da estetik harikası çıktı! Eski halini görenler inanamadı

Güzel Günler'in Selma'sı Leyla Tanlar da estetik harikası çıktı! Eski halini görenler inanamadı

16.04.2023 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de yayınlanan Güzel Günler dizisinde Selma karakterini canlandıran Leyla Tanlar, yeni karakteriyle bir hayli ilgi görüyor. Burak Dakak ile ilişkisi olduğunu açıklayan genç oyuncunun güzelliği de oldukça konuşuluyor.

Güzel Günler'in Selma'sı Leyla Tanlar da estetik harikası çıktı! Eski halini görenler inanamadı

Leyla Tanlar, sade güzelliğiyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri durumunda. Tanlar'ın estetik dokunuşlarla çok farklı bir görünüşe büründüğü ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun estetiksiz halini görenler hayret etti.

leyla-tanlar_8582

Paramparça dizisinde canlandırdığı Cansu karakteriyle televizyon ekranlarında yer almaya başlayan Leyla Tanlar, genç yaşına rağmen geçirdiği estetik operasyonlarla adından söz ettiriyor.

ezgif.com-webp-to-jpg

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncunun estetiksiz halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

indir (1)

b1f50924e1f707cf3d403bc564ce0ac2

1997 doğumlu olan Tanlar, yalnızca oyunculuk alanında değil aynı zamanda akademik anlamda da oldukça başarılı bir isim. Genç oyuncu, İtalyan Lisesi'ni bitirdikten sonra Koç Üniversitesi'nden mezun oldu.

leyla-tanlar-2

BİNLERCE BEĞENİ GELİYOR

Leyla Tanlar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından epey söz ettiriyor.

9a69ac36-154b-4a7b-986e-7fcba85891b1

Tanlar'ın pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geliyor.

932aef48-ac6f-4dbd-a796-0f6d44f664b9

Güzel Günler dizisinde partneri olan Burak Dakak ile gerçek hayatta da ilişki yaşamaya başlayan Tanlar, aşkını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

5f867134-7856-4b4a-8e31-3a648de6ae7d

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Volkan Demirel'in karısı 'Git Kuran-ı Kerim oku' mesajına sinirlendiVolkan Demirel'in karısı 'Git Kuran-ı Kerim oku' mesajına sinirlendi
'Çok akıllı bir iddia değil! Normal bir insan bunu söyleyemez''Çok akıllı bir iddia değil! Normal bir insan bunu söyleyemez'
Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...
Anahtar Kelimeler:
Leyla Tanlar sosyal medya Oyuncu karakteri

En Çok Okunan Haberler

Hasan Can Kaya konuğunun derin dekoltesini görünce dayanamadı

Hasan Can Kaya konuğunun derin dekoltesini görünce dayanamadı

Akşener'den sert sözler: Dün Hatay'da daha da ileri gittiler

Akşener'den sert sözler: Dün Hatay'da daha da ileri gittiler

Yıllar önce Şenol İpek ile cinsel ilişki yaşamadığını ispat etmek istemişti! Bekaret yanıtı

Yıllar önce Şenol İpek ile cinsel ilişki yaşamadığını ispat etmek istemişti! Bekaret yanıtı

Flaş iddia: 'İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu anlaştı'

Flaş iddia: 'İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu anlaştı'

Sürpriz sonradan ortaya çıktı! 50 milyon euro...

Sürpriz sonradan ortaya çıktı! 50 milyon euro...

Birkaç hafta sonra adaylıktan çekilmek isteyecektir

Birkaç hafta sonra adaylıktan çekilmek isteyecektir

İlginizi Çekebilir

"Kocama müstehcen fotoğraf attı"

"Kocama müstehcen fotoğraf attı"

Ülke gizemli tarikatı konuşuyor! Bunun adı resmen ‘açlık orucu’

Ülke gizemli tarikatı konuşuyor! Bunun adı resmen ‘açlık orucu’

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Penis boyu hakkındaki söylentilere cevap verdi! Boyutunu açıkladı

Penis boyu hakkındaki söylentilere cevap verdi! Boyutunu açıkladı

Aşı tazminatı! Ömür boyu her ay ödeyecekler

Aşı tazminatı! Ömür boyu her ay ödeyecekler

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.