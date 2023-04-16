Güzel Günler'in Selma'sı Leyla Tanlar da estetik harikası çıktı! Eski halini görenler inanamadı

Leyla Tanlar, sade güzelliğiyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri durumunda. Tanlar'ın estetik dokunuşlarla çok farklı bir görünüşe büründüğü ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun estetiksiz halini görenler hayret etti.

Paramparça dizisinde canlandırdığı Cansu karakteriyle televizyon ekranlarında yer almaya başlayan Leyla Tanlar, genç yaşına rağmen geçirdiği estetik operasyonlarla adından söz ettiriyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncunun estetiksiz halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

1997 doğumlu olan Tanlar, yalnızca oyunculuk alanında değil aynı zamanda akademik anlamda da oldukça başarılı bir isim. Genç oyuncu, İtalyan Lisesi'ni bitirdikten sonra Koç Üniversitesi'nden mezun oldu.

BİNLERCE BEĞENİ GELİYOR

Leyla Tanlar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından epey söz ettiriyor.

Tanlar'ın pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geliyor.

Güzel Günler dizisinde partneri olan Burak Dakak ile gerçek hayatta da ilişki yaşamaya başlayan Tanlar, aşkını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.





