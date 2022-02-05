Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. “Güzel olmak zor” diyerek isyan etti! Dışlandığını itiraf etti, sosyal medyadan tepki çekti

“Güzel olmak zor” diyerek isyan etti! Dışlandığını itiraf etti, sosyal medyadan tepki çekti

05.02.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahar Dahi isimli bir sosyal medya kullanıcısı yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Çocukluk dönemlerinden itibaren güzel olduğu için hem cinslerinin kendisini kıskandığını dile getiren Dahi, güzelliğin hem avantajlı hem de dezavantajlı bir durum olduğunu söyledi. Dahi, zorbalık ve tacize uğradığını söyleyerek dışlandığını itiraf etti.

“Güzel olmak zor” diyerek isyan etti! Dışlandığını itiraf etti, sosyal medyadan tepki çekti

Sahar Dahi isimli bir sosyal medya kullanıcısı görünüşü nedeniyle yaşadığı mücadeleyi paylaşarak herkesi şaşırtmayı başardı. Kanada’nın Ontario kentinde yaşayan Dahi, gençlik dönemlerinden itibaren güzel olduğu için ayrımcılığa maruz kaldığını belirtti. Dış görünüşü nedeniyle sürekli ilgi çektiğini ifade eden Dahi, nedensiz yere dışlandığını ve hem cinslerinin nefret söylemlerine maruz kaldığını belirtti.

Playboy modeli Elizabeth Marie Chevalier itiraf etti: Çok güzel olduğum için erkekler korkuyorPlayboy modeli Elizabeth Marie Chevalier itiraf etti: Çok güzel olduğum için erkekler korkuyor

“TAMAMEN KISKANÇLIKTAN KAYNAKLANIYOR”

2

15-16 yaşlarında ergenlik döneminin en ağır yaşadığı anlarda dış görünüşünden dolayı kişilerin tepkilerini çektiğini söyleyen Dahi, “Güzel insanlar çok dışlanır. Hayatım boyunca çok iltifat aldım ancak aynı sayıda kötü yorumlara maruz kaldım. Geriye dönüp baktığımda yaşadığım her şeyin çok kötü olduğunu fark ediyorum. Sürekli seçiliyordum ancak bir süreden sonra kendimi ifade edemediğimi anladım” dedi.

4

Fiziksel özelliklerinden dolayı düşüncelerine önem verilmediğini söyleyen Dahi, zamanla hayatıma güzelliğime bakan insanların yerine zekama ve kültürel seviyemi dikkate alanların girmesine izin verdiğini söyledi.

Sosyal medya fenomeni güzel olduğu için eleştirildiğini itiraf etti! Cevabı sert olduSosyal medya fenomeni güzel olduğu için eleştirildiğini itiraf etti! Cevabı sert oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki yıldır içinde diş ve saçların çıktığını öğrendiİki yıldır içinde diş ve saçların çıktığını öğrendi
Alarma geçildi! Parçalara bölündüğünde bile...Alarma geçildi! Parçalara bölündüğünde bile...
Doğal halini savundu! “Portatif insan yastığı gibiyim”Doğal halini savundu! “Portatif insan yastığı gibiyim”
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sadece 30 dolar verdi! Değeri 10 milyon dolarmış...

Sadece 30 dolar verdi! Değeri 10 milyon dolarmış...

Dünyanın en büyük kalçasını istedi! Öyle şeyler yaptı ki...

Dünyanın en büyük kalçasını istedi! Öyle şeyler yaptı ki...

Transparan pantolonla yürüdü! Cinsel organı gözükünce...

Transparan pantolonla yürüdü! Cinsel organı gözükünce...

Farka kimse inanamadı! Saniyeler içinde vücudunu değiştirdi

Farka kimse inanamadı! Saniyeler içinde vücudunu değiştirdi

İlginizi Çekebilir

Sadece 30 dolar verdi! Değeri 10 milyon dolarmış...

Sadece 30 dolar verdi! Değeri 10 milyon dolarmış...

Kıyafeti fazla seksi bulundu! Vatikan’dan kovuldu

Kıyafeti fazla seksi bulundu! Vatikan’dan kovuldu

Bu yöntemi öğrenen elma kabuklarını bir daha çöpe atmıyor

Bu yöntemi öğrenen elma kabuklarını bir daha çöpe atmıyor

Transparan pantolonla yürüdü! Cinsel organı gözükünce...

Transparan pantolonla yürüdü! Cinsel organı gözükünce...

Çocuk sayısı şaşırttı! “Dünyanın en üretken sperm donörüyüm”

Çocuk sayısı şaşırttı! “Dünyanın en üretken sperm donörüyüm”

Mesir macununda bile var! Faydalarını duyan aktara koşuyor

Mesir macununda bile var! Faydalarını duyan aktara koşuyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.