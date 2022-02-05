“Güzel olmak zor” diyerek isyan etti! Dışlandığını itiraf etti, sosyal medyadan tepki çekti

Sahar Dahi isimli bir sosyal medya kullanıcısı görünüşü nedeniyle yaşadığı mücadeleyi paylaşarak herkesi şaşırtmayı başardı. Kanada’nın Ontario kentinde yaşayan Dahi, gençlik dönemlerinden itibaren güzel olduğu için ayrımcılığa maruz kaldığını belirtti. Dış görünüşü nedeniyle sürekli ilgi çektiğini ifade eden Dahi, nedensiz yere dışlandığını ve hem cinslerinin nefret söylemlerine maruz kaldığını belirtti.

“TAMAMEN KISKANÇLIKTAN KAYNAKLANIYOR”

15-16 yaşlarında ergenlik döneminin en ağır yaşadığı anlarda dış görünüşünden dolayı kişilerin tepkilerini çektiğini söyleyen Dahi, “Güzel insanlar çok dışlanır. Hayatım boyunca çok iltifat aldım ancak aynı sayıda kötü yorumlara maruz kaldım. Geriye dönüp baktığımda yaşadığım her şeyin çok kötü olduğunu fark ediyorum. Sürekli seçiliyordum ancak bir süreden sonra kendimi ifade edemediğimi anladım” dedi.

Fiziksel özelliklerinden dolayı düşüncelerine önem verilmediğini söyleyen Dahi, zamanla hayatıma güzelliğime bakan insanların yerine zekama ve kültürel seviyemi dikkate alanların girmesine izin verdiğini söyledi.



