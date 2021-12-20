Güzel oyuncu Berna Laçin kızı Ada ile pozunu paylaştı! Kızı güzelliğiyle büyüledi

Ülke gündemine dair yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren ünlü oyuncu Berna Laçin, kızı Ada Eşiz ile verdiği sevgi dolu pozuna ''Aşk'' notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımına, ''Ne kadar güzel bir genç kız böyle'', ''Kavuştunuz çok şükür'' ve ''Anne kız maşallah size'' gibi yorumlar yapıldı.

1996 yılında Tolga Eşiz ile dünyaevine giren Berna Laçin, 2002 yılında kızı Ada Eşiz'i dünyaya getirdi.

Fransa'da Hukuk okuyan Ada Eşiz, güzellikte annesini geçti.

Instagram'da aktif olan Eşiz, hayatına dair anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.



