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  4. Güzel oyuncu Berna Laçin kızı Ada ile pozunu paylaştı! Kızı güzelliğiyle büyüledi

Güzel oyuncu Berna Laçin kızı Ada ile pozunu paylaştı! Kızı güzelliğiyle büyüledi

20.12.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

51 yaşındaki ünlü oyuncu Berna Laçin, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Laçin, 19 yaşındaki kızı Ada ile pozunu, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Güzel oyuncu Berna Laçin kızı Ada ile pozunu paylaştı! Kızı güzelliğiyle büyüledi

Ülke gündemine dair yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren ünlü oyuncu Berna Laçin, kızı Ada Eşiz ile verdiği sevgi dolu pozuna ''Aşk'' notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımına, ''Ne kadar güzel bir genç kız böyle'', ''Kavuştunuz çok şükür'' ve ''Anne kız maşallah size'' gibi yorumlar yapıldı.

Güzel oyuncu Berna Laçin kızı Ada ile pozunu paylaştı! Kızı güzelliğiyle büyüledi

1996 yılında Tolga Eşiz ile dünyaevine giren Berna Laçin, 2002 yılında kızı Ada Eşiz'i dünyaya getirdi.

Güzel oyuncu Berna Laçin kızı Ada ile pozunu paylaştı! Kızı güzelliğiyle büyüledi

Fransa'da Hukuk okuyan Ada Eşiz, güzellikte annesini geçti.

Güzel oyuncu Berna Laçin kızı Ada ile pozunu paylaştı! Kızı güzelliğiyle büyüledi

Instagram'da aktif olan Eşiz, hayatına dair anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Güzel oyuncu Berna Laçin kızı Ada ile pozunu paylaştı! Kızı güzelliğiyle büyüledi

Güzel oyuncu Berna Laçin kızı Ada ile pozunu paylaştı! Kızı güzelliğiyle büyüledi

Güzel oyuncu Berna Laçin kızı Ada ile pozunu paylaştı! Kızı güzelliğiyle büyüledi


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Berna Laçin
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