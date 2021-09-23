Güzel oyuncu Demet Özdemir ters ışık kurbanı oldu!

Son olarak TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'la aşkına dolu dizgin devam ediyor. Güney sahillerinde tatil yapan Özdemir, paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.



Geçtiğimiz hafta sütyensiz pozlarını Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu Demet Özdemir yine magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

29 yaşındaki Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde ise Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2 programına bir skece konuk oldu.

Güzel oyuncu katıldığı programda ters ışık kurbanı oldu.

Özdemir'in bu halini gören hayranları soluğu sosyal medyada aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları 'Her haliyle güzel' derken bazıları da 'Demet'e ne yaptılar böyle?, Orijinali bu' yorumları yapıldı.



