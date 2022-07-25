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Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu sevgilisi Yolaç Özcan'dan ayrıldı mı? Flaş hareket...

25.07.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Defne karakterine hayat veren güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı hareketle dikkat çekti. Bir süredir Yolaç Özcan ile aşk yaşayan Helvacıoğlu'nun, Instagram hesabından sevgilisiyle fotoğraflarını silmesi ve Yolaç Özcan'ı takipten çıkmasıyla dikkat çekti.

Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu sevgilisi Yolaç Özcan'dan ayrıldı mı? Flaş hareket...

Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu ve gurme sevgilisi Yolaç Özcan bir süredir ilişkilerine dolu dzigin devam ediyor. Magazine verdiği röportajlarda ilişkisinin çok güzel bir şekilde devam ettiğini defalarca kez dile getiren güzel oyuncu, son yaptığı hareketle dikkat çekti. İrem Helvacıoğlu'nun sevgilisi Yolaç Özcan'ı takipten çıkartarak birlikte olan pozlarını silmesi, akıllara 'ayrıldılar mı?' sorusunu getirdi.

FOTOĞRAFLARI SİLDİ

32 yaşındaki güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, Güneşin Kızları, Sen Anlat Karadeniz ve Annenin Sırrıdır çocuk gibi birçok projede yer aldı. Bir süredir aşk yaşadığı Yolaç Özcan'la güzel bir birliktelik geçiren Helvacıoğlu'nun son hareketi dikkat çekti.

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Instagram hesabından sevgilisiyle birlikte olan tüm pozlarını kaldıran İrem Helvacıoğlu'nun bu hareketi herkesi şaşırttı.

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AYRILDILAR MI?

Hem Instagram'dan fotoğrafları silen hem de Yolaç Özcan'ı takipten çıkan İrem Helvacıoğlu'nun bu hareketi sonrası kafalar karıştı.

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Güzel oyuncunun bu hareketi sonrasında 'ayrıldılar mı?' sorusu gündeme geldi.

DENİZDE AŞKA GELMİŞLERDİ

Her fırsatta ilişkisinin çok güzel gittiğini vurgulayan İrem Helvacıoğlu, yaz sezonunu sevgilisi Yolaç Özcan ile Çeşme'de açmıştı. Ünlü çift plajda aşk dolu anlar yaşarken denizde sarmaş dolaş bir şekilde görüntülenmişti.

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İrem Helvacıoğlu ayrılık yolaç özcan
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