Güzel voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisi de ünlü çıktı! Görenler hayret etti

Yalnızca kabiliyetiyle değil, duru güzelliğiyle de beğeni toplayan Hande Baladın'ın ünlü futbolcuyla aşk yaşadığı iddia edildi.

Aslen Kütahyalı olan Hande Baladın, 2014 yılından beri Eczacıbaşı Spor Kulübü'nde smaçör olarak oynuyor.

Daha önce Galatasaray'da kiralık forma giyen Hande Baladın, Eczacıbaşı Spor Kulübü'ndeki başarılarının yanı sıra, Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı'ndaki performansıyla da göz doldurmuştu.

Saha dışındaki yaşamıyla merak uyandıran Hande Baladın'ın sevgilisinin olup olmadığı merak konusu oldu.

Sosyal medyada yer alan bir iddiaya göre güzel voleybolcu, bir süredir ünlü futbolcu Aytaç Kara ile birlikte.



İzmirli futbolcu Aytaç Kara, 2010 yılından beri profesyonel olarak futbol hayatının içinde yer alıyor.

Eskişehirspor, Trabzonspor ve Kasımpaşa'da forma terleten Aytaç Kara, 2021 yılında Galatasaray'a transfer olmuştu.

Geçtiğimiz aylarda yeniden Kasımpaşa'ya dönen ünlü futbolcu, orta saha mevkinde yer alıyor.



