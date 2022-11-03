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Güzel voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisi de ünlü çıktı! Görenler hayret etti

03.11.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Voleybola Eczacıbaşı Spor Kulübü'nde başlayan Hande Baladın, Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı'ndaki başarılarıyla sevenlerinin göğsünü kabartmıştı. Özel yaşamıyla da merak uyandıran Hande Baladın'ın sevgilisi bakın kim çıktı.

Güzel voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisi de ünlü çıktı! Görenler hayret etti

Yalnızca kabiliyetiyle değil, duru güzelliğiyle de beğeni toplayan Hande Baladın'ın ünlü futbolcuyla aşk yaşadığı iddia edildi.

Aslen Kütahyalı olan Hande Baladın, 2014 yılından beri Eczacıbaşı Spor Kulübü'nde smaçör olarak oynuyor.

Hande Baladın'in sevgilisi de ünlü çıktı! Görenler hayret etti

Daha önce Galatasaray'da kiralık forma giyen Hande Baladın, Eczacıbaşı Spor Kulübü'ndeki başarılarının yanı sıra, Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı'ndaki performansıyla da göz doldurmuştu.

Hande Baladın'in sevgilisi de ünlü çıktı! Görenler hayret etti

Saha dışındaki yaşamıyla merak uyandıran Hande Baladın'ın sevgilisinin olup olmadığı merak konusu oldu.

Hande Baladın'in sevgilisi de ünlü çıktı! Görenler hayret etti

Sosyal medyada yer alan bir iddiaya göre güzel voleybolcu, bir süredir ünlü futbolcu Aytaç Kara ile birlikte.
Hande Baladın'in sevgilisi de ünlü çıktı! Görenler hayret etti

İzmirli futbolcu Aytaç Kara, 2010 yılından beri profesyonel olarak futbol hayatının içinde yer alıyor.

Hande Baladın'in sevgilisi de ünlü çıktı! Görenler hayret etti

Eskişehirspor, Trabzonspor ve Kasımpaşa'da forma terleten Aytaç Kara, 2021 yılında Galatasaray'a transfer olmuştu.

Hande Baladın'in sevgilisi de ünlü çıktı! Görenler hayret etti

Geçtiğimiz aylarda yeniden Kasımpaşa'ya dönen ünlü futbolcu, orta saha mevkinde yer alıyor.

Hande Baladın'in sevgilisi de ünlü çıktı! Görenler hayret etti

Hande Baladın'in sevgilisi de ünlü çıktı! Görenler hayret etti

Hande Baladın'in sevgilisi de ünlü çıktı! Görenler hayret etti

Güzel voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisi de ünlü çıktı! Görenler hayret etti

Güzel voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisi de ünlü çıktı! Görenler hayret etti


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