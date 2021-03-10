Güzellik algısı baştan yazılıyor! Kimsenin popüler olmasını beklemediği 9 güzellik trendi

İnsanlık tarihi boyunca değişen güzellik algısı günümüzde de farklılaşarak ön plana çıkmaya devam ediyor. Mesela 20. yüzyılın başlarında balık etli olmak modayken, sonlarına doğru sıfır beden olmak akım haline geldi. 2021 yılında ise güzellik trendleri değişikliğe uğradı.

KALIN KAŞLAR

Ünlü kadınların başlattığı akımlardan biri de doğallık olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle kaşların doğal hali son yıllarda popülerleşti. Mükemmel görünmese de yapılı olmayan kaşlar her kadının işlerini bir hayli kolaylaştırdı.

SAÇ DİPLERİ

Uzun zaman öncesinde boyalı saçlarda dibinden farklı bir renk görünmesi bakımsızlığa işaret ediyordu. Ancak günümüzde kuaförler dahi daha doğal görüntüler elde etmek için bu yöntemi kullanıyor. Hatta stil uzmanları uzayan saç diplerini olabildiğince göstermeyi tavsiye ediyor.

MANİKÜR

Doğallığın günümüzde daha da uygulanır olmasıyla birlikte bu durumdan tırnaklarda nasibini aldı. Giderek artan sayıdaki kadın tırnaklarına yalnızca cila kullanmayı tercih ediyor. Ojelerle yapılan çalışmaların yanında tırnakların sağlıklı ve bakımlı görüntüsü daha popüler bir hale geldi.