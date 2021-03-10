Güzellik algısı baştan yazılıyor! Kimsenin popüler olmasını beklemediği 9 güzellik trendi

İnsanlık tarihi boyunca değişen güzellik algısı günümüzde de farklılaşarak ön plana çıkmaya devam ediyor. Mesela 20. yüzyılın başlarında balık etli olmak modayken, sonlarına doğru sıfır beden olmak akım haline geldi. 2021 yılında ise güzellik trendleri değişikliğe uğradı.
Ünlü kadınların başlattığı akımlardan biri de doğallık olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle kaşların doğal hali son yıllarda popülerleşti. Mükemmel görünmese de yapılı olmayan kaşlar her kadının işlerini bir hayli kolaylaştırdı.
Uzun zaman öncesinde boyalı saçlarda dibinden farklı bir renk görünmesi bakımsızlığa işaret ediyordu. Ancak günümüzde kuaförler dahi daha doğal görüntüler elde etmek için bu yöntemi kullanıyor. Hatta stil uzmanları uzayan saç diplerini olabildiğince göstermeyi tavsiye ediyor.
Doğallığın günümüzde daha da uygulanır olmasıyla birlikte bu durumdan tırnaklarda nasibini aldı. Giderek artan sayıdaki kadın tırnaklarına yalnızca cila kullanmayı tercih ediyor. Ojelerle yapılan çalışmaların yanında tırnakların sağlıklı ve bakımlı görüntüsü daha popüler bir hale geldi.
Günümüze kadar pek çok kadın çillerini ve gamzelerini kapatmak için yoğun makyaj yapıyordu. Ancak yeni güzellik trendleriyle birlikte bu uygulamalar sona erdi. Artık bazı insanlar gamzelerinin daha belirgin gözükmesi için çabalıyor.
Pürüzsüz cilt görüntüsü yerine daha doğal ve kusurlarının belirgin olduğu bir profile bıraktı. Doğal güzelliklerini açığa çıkartma tarafında olan kadınlar artık daha az fondoten ve kapatıcı kullanıyor.
Uzun, kalın patlamalar 2000'lerin ve 2010'ların başında gerçekten popülerdi ve şimdi tekrar popülerlik kazanıyorlar . Giderek daha fazla ünlü patlama yaşıyor. Ve bazı kadınlarda harika görünüyorlar çünkü yüz hatlarını bir araya getiriyorlar ve dikkatleri en iyi kısımlara çekiyorlar.
Saç rengini değiştirmek birçok kadının yapmayı sevdiği bir şeydir. Özellikle kadınlar ilişkileri bittiğinde saç renklerinde değişiklik yapmayı tercih ederler. Ancak 2021 trendlerinde saç renginin doğal kalması oldukça önemli bir detay oluşturuyor.
Geçmişte kızlar yüzlerinin yuvarlak şeklini değiştirmek isterlerdi. Elmacık kemiklerini şekli daha keskin hale getirmek için uğraşırlardı. Ancak son dönemdeki trendlerde yuvarlak ve parlak yüzün sağlıklı bir cilt göstergesi olduğu düşünülür.
Klasik güzellik standartlarına göre koyu göz altı halkaları kötü bir şey olarak kabul edilir. Kadınlar her zaman farklı bakım ürünleri kullanarak onlardan kurtulmaya çalıştılar. Ancak son zamanlarda, koyu göz altlarına yönelik olumsuz tutuma karşı savaşan yeni bir eğilim ortaya çıktı. Pek çok kadın göz altındaki bölgeyi kasıtlı olarak koyu bırakan makyajlar yapıyor.
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