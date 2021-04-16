Güzellik standartlarını alt üst eden modern dünyanın ilham veren modelleri

Güzellik, güzel hissetmek ya da güzel olmak... Tamamen estetik kaygıların toplumlar tabularla kesiştiği noktada güzellik bambaşka bir boyut kazanır. Manken denildiğinde pek çok kişinin aklına 90-60-90 vücut ölçülerine sahip kişiler gelir. Ancak dünya düzenin değişmesiyle beraber aslında bu algılama biçimi de farklılaşmıştır.Güzellik standartlarına meydan okuyan ve dünyanın her yerinden insanlara ilham veren bu muhteşem modeli sizlerle paylaşmak istiyoruz. Unutmayın hepiniz çok güzelsiniz!

CHANTELLE BROWN-YOUNG

Kanadalı model 3 yaşından itibaren bir cilt hastalığı olarak bilinen vitiligo ile yaşıyor. Başlarda hastalığını kabul etme konusunda oldukça zorlanan Chantelle, zaman içerisinde kendisiyle barıştı ve modern dünyanın en beğenilen modelleri arasındaki yerini aldı.

VİKTORİA MODESTA

Letonyalı model ve şarkıcı olan Viktoria, çocukluk döneminde yaşadığı rahatsızlıktan dolayı bacağını kaybetti. 15 ameliyat oldu ancak doktorlar bacağını kurtarmayı başaramadı. Bu durum onun özgüveninden bir şey kaybettirmedi.

ERICA IRWIN

Modellerin uzun boylu olması elbette ki pek çok kişi tarafından kabul edilir. Ancak Erica’nın durumu biraz daha farklı. Çünkü 205 cm boyunda olan Erica dünyanın en uzun modellerinden biri olarak kabul ediliyor. Boyu sayesinde standart güzellik normlarının dışında yer alıyor.