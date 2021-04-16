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Güzellik standartlarını alt üst eden modern dünyanın ilham veren modelleri

Seray Üstün Seray Üstün
16.04.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzellik standartları toplumsal normlar içerisinde kendisine yer bulan en önemli bir kalıptır. Güzellik aslında çeşitlidir. Kişileri güzel ya da çirkin olarak nitelendirebilecek belirli bir kural yoktur. Tüm insanların farklı karakterleri, fikirleri ve yetenekleri olduğu gibi vücut ölçülerinin değişik olması da çok doğaldır. İşte geleneksel güzellik algısını yıkan, güzelliğin aslında insanın içinde olduğunu kanıtlayan kadınlar...

Güzellik standartlarını alt üst eden modern dünyanın ilham veren modelleri

Güzellik, güzel hissetmek ya da güzel olmak... Tamamen estetik kaygıların toplumlar tabularla kesiştiği noktada güzellik bambaşka bir boyut kazanır. Manken denildiğinde pek çok kişinin aklına 90-60-90 vücut ölçülerine sahip kişiler gelir. Ancak dünya düzenin değişmesiyle beraber aslında bu algılama biçimi de farklılaşmıştır.Güzellik standartlarına meydan okuyan ve dünyanın her yerinden insanlara ilham veren bu muhteşem modeli sizlerle paylaşmak istiyoruz. Unutmayın hepiniz çok güzelsiniz!

CHANTELLE BROWN-YOUNG

charlletee

Kanadalı model 3 yaşından itibaren bir cilt hastalığı olarak bilinen vitiligo ile yaşıyor. Başlarda hastalığını kabul etme konusunda oldukça zorlanan Chantelle, zaman içerisinde kendisiyle barıştı ve modern dünyanın en beğenilen modelleri arasındaki yerini aldı.

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VİKTORİA MODESTA

viktoria

Letonyalı model ve şarkıcı olan Viktoria, çocukluk döneminde yaşadığı rahatsızlıktan dolayı bacağını kaybetti. 15 ameliyat oldu ancak doktorlar bacağını kurtarmayı başaramadı. Bu durum onun özgüveninden bir şey kaybettirmedi.

ERICA IRWIN

erica

Modellerin uzun boylu olması elbette ki pek çok kişi tarafından kabul edilir. Ancak Erica’nın durumu biraz daha farklı. Çünkü 205 cm boyunda olan Erica dünyanın en uzun modellerinden biri olarak kabul ediliyor. Boyu sayesinde standart güzellik normlarının dışında yer alıyor.

JAMIE BREWER

JAMIE

Jamie, Down sendromlu dünyaca ünlü ilk model olarak tanınıyor. Podyumlardaki başarısını ekranlara da taşıyan Jamie, American Horror Story dizisindeki performansıyla takdir kazanmıştır.

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DENISE BIDOT

DENISE BIDOT

28 yaşındaki Porto Riko modeli, en popüler büyük beden modellerden biridir. Bidot, 121 lb'den (55 kg) daha ağır olan tüm kadınlara örnek olmaktan gurur duyuyor.

CASEY LEGLER

CASEY

Bu Fransız model bir erkek olarak modellik sözleşmesi imzalayan ilk kadındır. Başka bir ifadeyle erkek kıyafetlerinin tanıtımını yapan kadın modellerden biri olarak tanınıyor.

MOFFY GATHORNE HARDY

MOFFY

Kate Moss’a olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Moffy’in şaşı olmaması farklılığını ortaya koyan en önemli detaydı. Bu özelliği sayesinde herkes tarafından tanındı ve büyük markaların aradığı bir modele dönüştü.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Model
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