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Polonya Sendromu nedeniyle tek göğsü büyümeyen kadının enteresan hikayesi

Seray Üstün Seray Üstün
13.04.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Geç gelişim’ gösterdiği için hayatının büyük bir bölümünde dalga geçilen Becca Butcher’ın Polonya Sendromu nedeniyle bir göğsü diğerinden daha küçük bir boyuttadır. Bu nedenle ergenlik döneminde okulda acımasız eleştirilere maruz kalan genç kadın kendisiyle barıştı ve sosyal medyada popüler oldu.

Polonya Sendromu nedeniyle tek göğsü büyümeyen kadının enteresan hikayesi

Barnsley’de yaşayan 23 yaşındaki Becca Butcher, Polonya Sendorumu adındaki bir hastalıktan muzdarip. Bu da onun bir göğsünün diğerinden önemli ölçüde daha küçük olduğu anlamına geliyor. Bir göğsü diğerinden daha küçük olduğu için Butcher'la okulda acımasızca dalga geçilmiş, sınıf arkadaşları ona asla sevgili bulamayacağını ve hiçbir erkeğin onu bu şekilde sevmeyeceğini söylemiş.

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Polonya Sendromu, genellikle erkeklerde daha çok rastlanılan doğuştan gelen bir hastalıktır ve etkilenen bireyin eksik ya da gelişmemiş kaslarla doğması anlamına gelir. Butcher, 100.000'de 1 kişiyi etkileyen nadir rastlanan bu durumdaki kadınlara bu konuda daha çok seslerini çıkarabilmeleri için ilham olmayı umuyor. Sol göğsünü ücretsiz bir şekilde sağ göğüsüyle aynı boyuta getirilecek estetik operasyonu reddeden Butcher, düzeltilmeye ihtiyacı olmadığının altını çiziyor. Butcher, "Mememi yaptırmak ya da ameliyata girmek istemiyorum. Doktorlardan sadece neden böyle olduğuma dair bir açıklama istiyorum. Bu durumu değiştirmek istemiyorum, sadece nasıl bu şekilde yaşayacağımı öğrenmek istiyorum" dedi.

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İçinde bulunduğu hastalığı ilk olarak ergenlik döneminde fark eden Butcher aslında birçok doktora gitmiş. Doktorlar ise ergenlik döneminde olduğu için endişelenmemesi gerektiğini söylemiş. Doktoru ona sol memesinin büyüyeceği konusunda ısrar etti ama Butcher bu konuda kendi araştırmalarını yapmaya başladı. İnternette yaptığı uzun bir arayıştan sonra az bilinen bir durumla karşılaştı. Polonya Sendromu çok nadir ve genellikle erkeklerde görüldüğü için Butcher hastalığına dair deneyimlerini sosyal medya hesabında paylaşmaya başladı.

‘Beccabutcherx’ adında bir Instagram sayfası yöneten Butcher, az bilinen bu durum hakkında farkındalığın artması için kendi deneyimlerini ve yaşadıklarını anlatmayı sürdürüyor.

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