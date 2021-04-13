Polonya Sendromu nedeniyle tek göğsü büyümeyen kadının enteresan hikayesi

Barnsley’de yaşayan 23 yaşındaki Becca Butcher, Polonya Sendorumu adındaki bir hastalıktan muzdarip. Bu da onun bir göğsünün diğerinden önemli ölçüde daha küçük olduğu anlamına geliyor. Bir göğsü diğerinden daha küçük olduğu için Butcher'la okulda acımasızca dalga geçilmiş, sınıf arkadaşları ona asla sevgili bulamayacağını ve hiçbir erkeğin onu bu şekilde sevmeyeceğini söylemiş.

Polonya Sendromu, genellikle erkeklerde daha çok rastlanılan doğuştan gelen bir hastalıktır ve etkilenen bireyin eksik ya da gelişmemiş kaslarla doğması anlamına gelir. Butcher, 100.000'de 1 kişiyi etkileyen nadir rastlanan bu durumdaki kadınlara bu konuda daha çok seslerini çıkarabilmeleri için ilham olmayı umuyor. Sol göğsünü ücretsiz bir şekilde sağ göğüsüyle aynı boyuta getirilecek estetik operasyonu reddeden Butcher, düzeltilmeye ihtiyacı olmadığının altını çiziyor. Butcher, "Mememi yaptırmak ya da ameliyata girmek istemiyorum. Doktorlardan sadece neden böyle olduğuma dair bir açıklama istiyorum. Bu durumu değiştirmek istemiyorum, sadece nasıl bu şekilde yaşayacağımı öğrenmek istiyorum" dedi.