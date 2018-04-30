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Güzide Duran ve Ayşe Hatun Önal kavgası yeniden…

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.04.2018 11:55 | Son Güncelleme

Eski manken Güzide Duran bir süre önce kavgalı olduğu Ayşe Hatun Önal’ın kendisine sosyal medyadan komplo kurduğunu söyleyerek ağır ifadeler kullandı.

Güzide Duran ve Ayşe Hatun Önal kavgası yeniden…

Ayşe Hatun Önal, işadamı sevgilisiyle olan ayrılığında Güzide Duran ile eşi Adnan Aksoy'u sorumlu tutmuş ve olay mahkemeye taşınmıştı. Duran, Önal'ın fotoğraflarını izinsiz kullanarak sahte sosyal medya hesapları açtığını, altlarına tehdit ve hakaret içerikli mesajlar yazarak kendisini zor durumda bıraktığını öne sürmüştü.

"YAZIK SANA ACIYORUM"

Ancak Güzide Duran'ı yeniden sahte hesaplar takip etmeye başlayınca eski manken, isim vermeden Önal'ı suçlayarak zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Akşam’ın haberine göre, profili ifşa eden Güzide Duran; “Yine çıkmış ortaya. Ben de nerede kaldı diye merak ediyordum. Bu yaz single yok galiba. Yazık, sana gerçekten çok acıyorum. Allah ve sabır diyorum, her zaman olduğu gibi… Çünkü bir gün sana acıyan bir tek ben olmayacağım” yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Güzide Duran ayşe hatun önal

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