Gwyneth Paltrow: Çocuklarımın babası kardeşim gibi

Ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow, eski eşi olan Coldplay’in solisti Chris Martin’le şimdiki ilişkisi hakkında konuştu. Today Show programına katılan 48 yaşındaki Paltrow, Martin için, “Benim erkek kardeşim gibi. O benim ailem. Onu seviyorum” ifadesini kullandı.

Paltrow ile 44 yaşındaki Martin’in 17 yaşında Apple ve 15 yaşında Moses adında iki çocuğu bulunuyor.

Paltrow, eski eşiyle ilgili konuşurken, “Bana bu çocukları verdiği için ona çok minnettarım” dedi.

"BOŞANMAK İSTEMEDİM" İTİRAFI

Ünlü oyuncu, bu yılın başında verdiği bir röportajda, Martin’den hiçbir zaman boşanmak istemediğini itiraf etmişti. Bir podcast yayınına katılan Paltrow, “Teorik olarak, çocuklarımın babasıyla evli olmamak istemiyordum. Ancak bu süreçte kendim hakkında hayal edebileceğimden daha fazlasını öğrendim” demişti.

Paltrow ve Martin 2003’te evlendi ve 2014’te ayrıldı. Boşanmalarının sonuçlanması iki yıl sürdü. Anlaşmanın bir parçası, ikisinin de diğerinden eş desteği istememesiydi.

