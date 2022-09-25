Hababam Sınıfı, Gülen Gözler, Süper Baba'nın unutulmaz ismi! Şevket Altuğ'un son hali

"Perihan Abla" dizisindeki "Şakir" ve "Süper Baba" dizisindeki "Fikret" rolleriyle hafızalara kazınan Hababam Sınıfı, Gülen Gözler, Süper Baba gibi filmlerinde de yer alan Şevket Altuğ yıllar sonra son haliyle gündeme geldi.

Usta oyuncu, geçtiğimiz ay Datça'da bir berberde görüntülendi. Şevket Altuğ'un son haline yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları "Güzel yaşlanmış", "Efsane adamsın", "Yıllar acımamış" yorumlarında bulundu.

Gözlerden uzak bir yaşam süren Altuğ'un fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

20 filmde ve 4 dizide rol alan Altuğ, son olarak 2002'de ekrana gelen 'Unutma Beni' isimli dizi ile izleyici karşısına çıkmıştı.



