MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hababam Sınıfı, Gülen Gözler, Süper Baba'nın unutulmaz ismi! Şevket Altuğ'un son hali

Hababam Sınıfı, Gülen Gözler, Süper Baba'nın unutulmaz ismi! Şevket Altuğ'un son hali

25.09.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hababam Sınıfı, Gülen Gözler, Süper Baba gibi efsane filmlerin oyuncusu Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan Altuğ'un Datça'da tıraş olduğu anlara ait fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı

Hababam Sınıfı, Gülen Gözler, Süper Baba'nın unutulmaz ismi! Şevket Altuğ'un son hali

"Perihan Abla" dizisindeki "Şakir" ve "Süper Baba" dizisindeki "Fikret" rolleriyle hafızalara kazınan Hababam Sınıfı, Gülen Gözler, Süper Baba gibi filmlerinde de yer alan Şevket Altuğ yıllar sonra son haliyle gündeme geldi.

Usta oyuncu, geçtiğimiz ay Datça'da bir berberde görüntülendi. Şevket Altuğ'un son haline yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları "Güzel yaşlanmış", "Efsane adamsın", "Yıllar acımamış" yorumlarında bulundu.

3523094_9b7bada3c10abdce86e439ea943547bd_640x640

Gözlerden uzak bir yaşam süren Altuğ'un fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

3523094_0ab3084066075bafdca8b17d35dbfa2d_640x640

20 filmde ve 4 dizide rol alan Altuğ, son olarak 2002'de ekrana gelen 'Unutma Beni' isimli dizi ile izleyici karşısına çıkmıştı.

3523094_2920e1b0ae5459e8495540e2d932e2fe_640x640

3523094_10bf829cfe4ef4ff8dd4f15a28a39dfa_640x640

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğum gününde evlilik teklifi olay oldu! Doğum gününde evlilik teklifi olay oldu!
Eski eşi kardeşiyle ilişki yaşıyordu! Yeni aşkını ilan ettiEski eşi kardeşiyle ilişki yaşıyordu! Yeni aşkını ilan etti
Yataktaki o sahne gündem oldu! "Gereksiz olmuş"Yataktaki o sahne gündem oldu! "Gereksiz olmuş"
Anahtar Kelimeler:
şevket altuğ Oyuncu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözleri sosyal medyayı salladı! 'O şerefsize gereğini yapamadım'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözleri sosyal medyayı salladı! 'O şerefsize gereğini yapamadım'

Eski eşi kardeşiyle ilişki yaşıyordu! Yeni aşkını ilan etti

Eski eşi kardeşiyle ilişki yaşıyordu! Yeni aşkını ilan etti

Bir yanda silahlar bir yanda sandıklar: Referandum başladı!

Bir yanda silahlar bir yanda sandıklar: Referandum başladı!

Kars'ta korkunç kaza! Tırla otomobil birbirine girdi... Dört kişi hayatını kaybetti

Kars'ta korkunç kaza! Tırla otomobil birbirine girdi... Dört kişi hayatını kaybetti

Ronaldo kanlar içinde yerde kaldı!

Ronaldo kanlar içinde yerde kaldı!

İlginizi Çekebilir

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.