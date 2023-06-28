Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Tatilde filmi nerede çekildi? 28 Haziran Show TV yayın akışı

Hababam Sınıfı Tatilde filminin detayları merak konusu oldu. Unutulmaz filmin başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen, Ayşen Gruda paylaştı. 1977 yapımı Hababam Sınıfı Tatilde filminin çekimleri İstanbul Belgrad Ormanı'nda gerçekleştirildi. İşte Türk sinemasının klasikleşen filmlerinden Hababam Sınıfı Tatilde'nin konusu, oyuncuları ve 28 Haziran Show TV yayın akışı...
Okul müdürü, daha fazla para kazanmak için Çamlıca Lisesine yeni gelen kız öğrencileri kabul eder. Bu 4 kız, Hababam Sınıfı'na gönderilir. Kısa sürede Hababam Sınıfı haylazlıklarına alışan kız öğrenciler, erkek öğrencilere karşı savaş başlatır.
Kemal Sunal
Münir Özkul
Feridun Şavlı
Adile Naşit
Avni Yalçın
Cem Gürdap
Şener Şen
Ahmet Arıman
Sıtkı Akçatepe
Ayşen Gruda
Ertuğrul Bilda
Sevda Aktolga
Hayri Karabey
Filiz Bozkurt
Talat Dumanlı
Sevtap Erdemli
Muharrem Gürses