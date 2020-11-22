Haber spikerliğinden ayrılan Buket Aydın albüm mü çıkartıyor?

Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğundan istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyuran Aydın açıklamasında, “16 yıldan beri sizlere haber verme görevimi layıkıyla yerine getirebilmek adına büyük bir özveriyle çalışmaktayım. Bu uğurda yeri geldi kendimi, yeri geldi ailemi ikinci plana koymakatan çekinmedim çünkü; sizlere haber vermek için benim için nefes almak kadar kıymetli.Bu yaklaşımın tezahürü olarak son 2 yıldır Demirören Medya Grubu bünyesinde üstlendiğim ağır sorumluluğumu gereği gibi ifa etmek için yaşadığım yorgunluk beni ve ailemi yıpratmış durumda. Hepimizin bildiği gibi yaşadığımız pandemi süreci içerdiği tüm zorluklara rağmen bana kendimi dinleme ve hayatımı gözden geçirme şansı verdi. Evet, hayat çok kısa ve önceliklerimiz bizim kaderimiz. Durup dinlenip, yeni bir yola yenilenmiş enerjimle çıkabilmek adına üstlendiğim görevlerimden istifa ederek ayrılıyorum” ifadelerini kullanmıştı.
İstifasının ardından bir süre gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden Buket Aydın, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımla kafaları karıştırdı. Her fırsatta sevenleriyle yeni projelerle yeniden buluşacağının sinyallerini veren Aydın, müzik şirketi sahibi Polat Yağcı ile bir araya geldi. Polat Yağcı ile çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Aydın akıllara ‘Albüm mü yapıyor?’ sorusunu getirdi.
Müzik şirketi sahibi Polat Yağcı ile çekilen bir karesini sosyal medya hesabından paylaşan Aydın gönderisine, “Sonuna kadar kendi hayallerinizin peşinden koşun. Yoksa dışarıdan gelen melodileri duyar ama asla kendi müziğinizi çalamazsınız” notunu ekledi. Aydın’ın gönderisini yorumlara sınırlandırması ise dikkatli gözlerden kaçmadı.
Buket Aydın, 1 Ocak 1985 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitiren Aydın, Attila İlhan'ın şiirleri üzerine yüksek lisans yaptı.Kadıköy’de bulunan Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu’nda eğitim alan Buket Aydın, bir sene bir radyoda haber spikerliği yaptı. Radyo'dan Kanaltürk'e geçiş yapan Aydın, ilk televizyon tecrübesini bu kanalda gerçekleştirdi. Kanaltürk'te spor bülteni ve hafta sonu ana haber bülteni sunuculuğu görevini yapan Aydın, Kanaltürk'ten TRT Türk kanalına geçti.
TRT Türk'te program sunuculuğu yapmaya başlayan Buket Aydın, 2011'de NTV'ye transfer oldu. NTV'de haber bülteni sunduktan bir süre sonra "NTV Gece Bülteni Kuşağı'nda" moderatörlük yaptı. 2018 yılında haber sunuculuğu kariyerine Kanal D'de devam eden Buket Aydın, En İyi Haber Spikeri, Anadolu Medya, En İyi Giyinen Kadın Haber Sunucusu, Yılın Kadın Haber Spikeri, Yılın Gece Haberleri Bülteni ödüllerinin sahibi oldu. Kanal D'deki sunuculuğunun yanı sıra CNN Türk'te "40" adında bir sohbet programın sunuculuğunu üstlendi. Aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim görevlisi de olan Aydın, 2013 yılında iş insanı Erce Baykal'la evlendi.
Kanal D Ana Haber’deki görevinden istifa ettikten sonra yeni bir hayata başlayacağının sinyallerini veren Buket Aydın’ın 7 yıl önce evlendiği eşi Erce Baykal’dan da boşandığı magazin kulislerinde uzun bir dönem konuşulmuştu. Boşanma nedeni hakkında açıklamay yapmayı tercih etmeyen çift 2020 yılının Mayıs ayında yollarını ayırdı.
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