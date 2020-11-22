Haber spikerliğinden ayrılan Buket Aydın albüm mü çıkartıyor?

Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğundan istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyuran Aydın açıklamasında, “16 yıldan beri sizlere haber verme görevimi layıkıyla yerine getirebilmek adına büyük bir özveriyle çalışmaktayım. Bu uğurda yeri geldi kendimi, yeri geldi ailemi ikinci plana koymakatan çekinmedim çünkü; sizlere haber vermek için benim için nefes almak kadar kıymetli.Bu yaklaşımın tezahürü olarak son 2 yıldır Demirören Medya Grubu bünyesinde üstlendiğim ağır sorumluluğumu gereği gibi ifa etmek için yaşadığım yorgunluk beni ve ailemi yıpratmış durumda. Hepimizin bildiği gibi yaşadığımız pandemi süreci içerdiği tüm zorluklara rağmen bana kendimi dinleme ve hayatımı gözden geçirme şansı verdi. Evet, hayat çok kısa ve önceliklerimiz bizim kaderimiz. Durup dinlenip, yeni bir yola yenilenmiş enerjimle çıkabilmek adına üstlendiğim görevlerimden istifa ederek ayrılıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

İstifasının ardından bir süre gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden Buket Aydın, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımla kafaları karıştırdı. Her fırsatta sevenleriyle yeni projelerle yeniden buluşacağının sinyallerini veren Aydın, müzik şirketi sahibi Polat Yağcı ile bir araya geldi. Polat Yağcı ile çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Aydın akıllara ‘Albüm mü yapıyor?’ sorusunu getirdi.