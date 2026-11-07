Yaş almak sadece saçların beyazlamasından ve cildin kırışmasından ibaret değil. Yaş ilerledikçe, günlük yaşamda fark edilmeyen bazı değişimler meydana gelebiliyor. Özellikle dengeyi korumak, kas gücünü kullanmak ve hareketleri koordineli şekilde gerçekleştirmek, sağlıklı yaşlanmanın önemli göstergeleri arasında yer alıyor.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde görev yapan aile hekimi Dr. Uma Darji, yaşlanmayı tamamen engellemeye çalışmak yerine ilerleyen yaşlarda hareket kabiliyetini korumanın daha önemli olduğunu vurguluyor. Darji'ye göre asıl hedef, insanların yaş aldıkça kendileri için önemli olan günlük aktiviteleri bağımsız şekilde sürdürebilmeleri.

Uzmanlar, vücudun denge kapasitesi hakkında fikir edinmek için oldukça basit bir yönteme dikkat çekiyor: Tek ayak üzerinde 10 saniye boyunca dengede durabilmek.

10 SANİYELİK TEST NASIL YAPILIYOR?

Testin temelinde, bir ayağı yerden kaldırarak diğer ayak üzerinde 10 saniye boyunca dengede kalmaya çalışmak bulunuyor. İlk bakışta oldukça kolay görünen bu hareket, aslında vücuttaki birçok sistemin aynı anda çalışmasını gerektiriyor.

New York'ta görev yapan iç hastalıkları uzmanı Dr. Yoshua Quinones, tek ayak üzerinde durmanın yalnızca bacak kaslarıyla ilgili olmadığını belirtiyor. Quinones'e göre bu hareket sırasında kaslar, eklemler, sinirler, gözler, iç kulak ve beyin birlikte çalışarak vücudun dengesini korumasını sağlıyor.

Dolayısıyla tek ayak üzerinde dengede kalabilmek, farklı vücut sistemlerinin koordinasyonu hakkında ipuçları verebiliyor. Ancak denge sorunu yaşayan, daha önce düşen, baş dönmesi bulunan veya yürümek için destek kullanan kişilerin bu testi tek başına denememesi gerekiyor.

TEK AYAK ÜZERİNDE KAÇ SANİYE DURABİLİYORSUNUZ?

Providence Saint John's Health Center'da görev yapan aile hekimi Dr. David Cutler, tek ayak üzerinde durma süresinin denge becerisi hakkında bazı işaretler verebileceğini ifade ediyor. Cutler'ın değerlendirmesine göre sonuçlar genel olarak şöyle yorumlanabiliyor:

30 saniyeden uzun: Denge becerisinin iyi durumda olduğuna işaret edebilir.

10–30 saniye: Denge kapasitesinde azalma olabileceğini düşündürebilir. Takip edilmesi yararlı olabilir.

10 saniyeden kısa: Özellikle ileri yaştaki kişilerde belirgin denge kısıtlılığına işaret edebilir.

Hiç duramamak: Denge, yürüme, kas gücü ve düşme riski açısından profesyonel değerlendirme gerektirebilir.

Bununla birlikte bu süreler kesin tanı koymak için kullanılan evrensel sınırlar değil. Yaş, sağlık durumu ve fiziksel kapasiteye göre sonuçlar değişebiliyor.

ARAŞTIRMADA DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

51–75 yaş aralığındaki yetişkinlerin değerlendirildiği bir araştırmada, tek ayak üzerinde 10 saniye durabilme becerisi incelendi. Araştırmaya göre 50'li yaşlarının başındaki katılımcıların büyük bölümü bu süre boyunca dengede kalabildi. Ancak 71–75 yaş grubundaki katılımcıların yüzde 54'ünün tek ayak üzerinde 10 saniye duramadığı görüldü. Bu sonuç, denge becerisinin yaş ilerledikçe azalabildiğini gösterse de herkes için geçerli bir yaş sınırı bulunduğu anlamına gelmiyor.

Dr. Uma Darji de herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan birçok kişinin 60'lı yaşlarının sonlarına kadar bu hareketi gerçekleştirebildiğini, ancak bunun standart bir ölçüt olarak kullanılmadığını belirtiyor.

10 SANİYE DURAMIYORSANIZ NE ANLAMA GELİYOR?

Tek ayak üzerinde 10 saniye boyunca dengede kalamamak, yaşla ilişkili denge kaybının işaretlerinden biri olabilir. Dr. David Cutler'a göre özellikle ileri yaştaki bireylerde denge kapasitesinin azalması, düşme ve yaralanma riskini artırabiliyor.

Düşmeler, yaşlı bireylerde hareket kabiliyetinin azalmasına ve günlük yaşamda başkalarına bağımlı hale gelinmesine yol açabiliyor. Ancak uzmanlar, test sırasında dengenin bozulmasının tek başına ciddi bir sağlık sorunu bulunduğu anlamına gelmediğini vurguluyor. Görme problemleri, iç kulak rahatsızlıkları, kas güçsüzlüğü, eklem sorunları ve kullanılan bazı ilaçlar da dengeyi etkileyebiliyor.

Bu nedenle 10 saniyelik test, kişinin biyolojik yaşını kesin olarak belirleyen bir yöntem olarak değerlendirilmemeli. Denge sorunu devam eden kişilerin bir sağlık uzmanına başvurması öneriliyor.

SAĞLIKLI YAŞLANMANIN TEK GÖSTERGESİ DEĞİL

Uzmanlar, tek ayak üzerinde 10 saniye durabilmenin denge hakkında fikir verebileceğini ancak yaşlanma sürecinin yalnızca bu testle değerlendirilemeyeceğini vurguluyor. Kas gücü, hareketlilik, görme sağlığı, sinir sistemi ve genel fiziksel kapasite de sağlıklı yaşlanmada önemli rol oynuyor. Bu nedenle asıl hedefin bir testi geçmekten çok, ilerleyen yaşlarda güvenli hareket edebilmek ve günlük yaşamda bağımsızlığı korumak olması gerektiği belirtiliyor.