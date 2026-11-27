İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından faili meçhul cinayetlere yönelik yeni istihbari çalışmalar yapıldı. Kağıthane'de 16 Mart 2005 tarihinde kaybolup, 22 Mart 2005 tarihinde aile apartmanının boşluğunda cansız bedeni bulunan 3,5 yaşındaki Yusuf Akyol'un şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma yeniden açıldı. Soruşturmada seri katil izine rastlandı. Yapılan çalışmada 3,5 yaşındaki çocuğun annesi A.A. tarafından öldürüldüğü belirlendi.

KENDİ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜP APARTMAN BOŞLUĞUNA ATMIŞ

Seri katil detaylarının belirlenmesinin ardından soruşturma derinleştirildi. 3,5 yaşındaki çocuğunu öldürerek apartman boşluğuna atan anne A.A.'nın bir yıl önce eltisinin çocuğunu, ardından yine 2004 yılında amcasının çocuğunu öldürdüğü ortaya çıktı.

Jandarmanın yaptığı çalışmalarda psikolojik sorunları olduğu düşünülen anne A.A.'nın önce eltisinin ve amcasının çocuklarını, bir yıl sonra da 3.5 yaşındaki çocuğunu öldürdüğü ve bu olayların aile fertleri tarafından örtbas edildiği ortaya çıktı. İstihbari çalışmaların ardından operasyonlara başlayan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, anne A.A. ve bir akrabasını İstanbul'da gözaltına aldı. Olayın örtbas edilmesine karıştıkları belirlenen diğer 5 kişi ise Bitlis'te yakalanarak İstanbul'a getirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır